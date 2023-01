Neuer Geschäftsführer übernimmt Leitung der Max Wild GmbH aus Berkheim

Personalie

Max Wild (links) zieht sich aus der Geschäftsführung der Max Wild GmbH zurück. Markus Wild löst ihn in der Geschäftsführung ab. Foto: Max Wild

Die Ablösung an der Führungsspitze der Max Wild GmbH erfolgte zum Jahresbeginn. Mit Markus Wild vollzog das Berkheimer Unternehmen einen zukunftsgerichteten Wechsel auf der Position des Geschäftsführers. Mit dem 37-Jährigen, bis dato Geschäftsfeldleiter Abbruch und Heavy Move, rückt damit ein weiteres Mitglied der dritten Familiengeneration in die Leitung auf. In der weiterhin fünfköpfigen Führungsebene wird Markus Wild ab sofort an der Seite von Roland, Elmar, Jochen und Christian Wild den Kopf des Unternehmens abbilden.

Das nimmt sich der neue Geschäftsführer von Max Wild vor

Vorrangig soll Markus Wild den Geschäftsbereich Abbruch weiter verantworten und zugleich für Umwelt & Recycling zuständig sein. Hier und auch übergreifend möchte er vor allem die Synergien der einzelnen Geschäftsbereiche weiter stärken und ausbauen. Auch die Standorte Augsburg und Heidelberg stehen im Fokus des neuen Geschäftsführers. Bei allem, was er anpacken möchte, ist Markus Wild vor allem eines wichtig: „Es ist immer besser miteinander zu sprechen, als übereinander zu reden. Das gilt innerhalb des Unternehmens unter Kolleginnen und Kollegen, aber auch in der Kommunikation mit Partnern und Kunden. Jede Herausforderung kann gelöst werden, wenn man offen und ehrlich miteinander umgeht.“

Markus Wilds langer Weg an die Führungsspitze

Die Übernahme der Position des Geschäftsführers ist der nächste Schritt in der 14-jährigen Karriere des Dipl.-Betriebswirts (FH). Zu Anfang betreute er den Pipelinebau in Berlin und Bremen, widmete sich danach der kaufmännischen Projektsteuerung im Bereich Bau und wurde 2016 Geschäftsfeldleiter des Bereichs Abbruch. Diesen entwickelt er seither weiter und vergrößerte ihn beispielsweise 2020 erfolgreich um den Bereich Heavy Move. Motiviert und voller Tatendrang möchte er nun in seine neue Rolle starten: „Ich freue mich auf die neuen Aufgaben und die Herausforderungen, die auf mich warten und möchte vor allem auch weiterhin nah dran am Geschehen bleiben.“

Werte der Max Wild GmbH sollen auch die Zukunft prägen

Mit dem Wechsel in der Geschäftsführung verabschiedet sich Max Wild nach 40 Jahren im Unternehmen aus seiner Rolle als Geschäftsführer. Er wird sich jedoch nicht komplett aus dem Familienunternehmen zurückziehen. Als Gesellschafter bleibt er aktiv und wird in den nächsten zwei Jahren zudem strategische Projekte innerhalb des Unternehmens begleiten. Die Werte seines Familienunternehmens – „Der Tradition verpflichtet, der Region verbunden, unseren Mitarbeitern dankbar – sind dabei die Grundpfeiler für den Weg in die Zukunft“, verspricht Markus Wild. Leicht erreichbar zu sein für Kolleginnen und Kollegen sowie immer ein offenes Ohr zu haben, das sind wichtige Ziele. Nur mit dem Vertrauen aller unserer Mitarbeitenden kann ich meiner neuen Aufgabe gerecht werden.“