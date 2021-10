Gebrüder Weiss übernehmen zwei Speditionsbetriebe

Gebrüder Weiss mit Standort in Memmingen ist derzeit um das stetige Wachstum seiner Unternehmensstrukturen bemüht. Erst im Sommer übernahm der Logistikspezialist daher die Lode GmbH in Waldkraiburg. Unter anderem durch die jüngste Expansion nach Bulgarien operiert die Firma auch über die Landesgrenzen hinaus. Nun wurde die nächste Geschäftserweiterung in Straubing verkündet.

Wolf Internationale Spedition GmbH und die Air System Luftfracht Spedition GmbH werden fortan von Gebrüder Weiss geführt. Damit geht das operative Geschäft in den Verantwortungsbereich des Transportunternehmens über. Zudem stehen dadurch 20 neue Mitarbeiter unter Vertrag. Diese sollen über ein breites Wissen in der internationalen Spedition verfügen. Ihr Arbeitsgebiet ist durch Landtransport, Luft- und Seefracht vielfältig. Der Standort befindet sich auf einer erst kürzlich erworbenen Immobilie am Sachsenring. Insgesamt fasst die Fläche ganze 45.000 Quadratmeter.

Angedacht ist ein umfassender Stellenausbau. Mittelfristig sollen so 40 bis 60 zusätzliche Personalkräfte ermöglicht werden. Bereits jetzt blickt Katja Wolf, scheidende Geschäftsführerin der Wolf Internationale Spedition GmbH, zuversichtlich nach vorn: „Mit dem Wechsel zu Gebrüder Weiss bieten wir unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sichere Zukunftsaussichten mit neuen Entwicklungsmöglichkeiten. Unseren Kunden können wir nun mit dem internationalen Netzwerk und dem Kundenportal von Gebrüder Weiss Lösungen aus einer Hand anbieten.“

2020 erzielte Gebrüder Weiss einen Jahresumsatz von 1,77 Milliarden Euro. Insgesamt ist das Logistikunternehmen an 170 Standorten vertreten mit über 7.400 Mitarbeitern. Doch diese Zahlen sollen weiter steigen. „Katja Wolf und ihre beiden Teams für uns zu gewinnen, ist eine großartige Ausgangsbasis für die Entwicklung an unserem neuen Standort. Gemäß unserer Strategie ‚Best of Both Worlds‘ – also der Verknüpfung von physischer und digitaler Kompetenz – werden wir im süddeutschen Raum weiterhin in Menschen, eigene Logistikanlagen und Fahrzeuge in Kombination mit digitalen Services investieren“, erläutert Werner Dettenthaler, Geschäftsführer Landverkehr Deutschland bei Gebrüder Weiss.