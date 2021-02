Gebrüder Weiss bringt Kundenmagazin Atlas ins Digitale

Der Logistiker Gebrüder Weiss bringt sein Magazin „Atlas“ nun auch ins Internet. Ausgewählte Geschichten, Reportagen und Interviews aus den Printausgaben seien damit ab jetzt auch digital abrufbar, heißt es in einer Mitteilung. „Mit dem Atlas wollen wir Menschen unterhalten, inspirieren und ihnen neue Perspektiven auf das Thema Mobilität und die Logistikbranche eröffnen. Mit der digitalen Ergänzung zum bisherigen Printmagazin können wir dies inhaltlich und gestalterisch weiter ausbauen“, erklärte Frank Haas, Head of Corporate Brand Strategy & Communications bei Gebrüder Weiss.

Unter den nun auch online veröffentlichten Artikeln befinden sich etwa eine Reportage über eine Lkw-Fahrt von Istanbul nach Tiflis, ein Interview mit Heidi Senger-Weiss über ihre Zeit an der Spitze des Unternehmens sowie weitere Geschichten, auch aus dem Ausland, etwa aus Österreich, Kroatien und Kasachstan. Die digitale Präsenz des Kundenmagazins soll sich dabei laut Unternehmensaussage nicht nur auf eine Archivfunktion beschränken. Neben den interaktiven Möglichkeiten zur Themen-, Ausgaben- und Autorensuche soll es dort auch Geschichten zu lesen geben, die nicht in den gedruckten Ausgaben erscheinen. Außerdem sollen sich die Leser über Instagram und Facebook über Neuigkeiten auf der Webseite auf dem Laufenden halten können. „Getreu dem Digitalisierungs-Ansatz von Gebrüder Weiss ‚Das Beste aus beiden Welten‘ gilt auch hier: Das eine ersetzt nicht das andere, beide Medien ergänzen sich wunderbar,“ erläutert Frank Haas die zweigliedrige Ausrichtung des Kundenmagazins.

Das Kundenmagazin Atlas erscheint seit 2012 zweimal jährlich und wird von der Gebrüder Weiss Kommunikationsabteilung unter der Leitung von Frank Haas in Zusammenarbeit mit der Agentur Groothuis in Hamburg erstellt. In den Jahren 2014, 2019 und 2020 konnte Gebrüder Weiss mit seinem Kundenmagazin den Best of Content Marketing (BCM) Award in Gold holen und wurde 2019 zusätzlich mit dem „Grand Prix“ für besonders herausragende Arbeiten ausgezeichnet. Im Oktober 2020 zählte Gebrüder Weiss zu den Preisträgern des renommierten Red Dot Award.

Mit über 7.300 Mitarbeitern, 150 firmeneigenen Standorten und einem Jahresumsatz von 1,7 Milliarden Euro (2019) zählt Gebrüder Weiss zu den führenden Transport- und Logistikunternehmen Europas. Unter dem Dach der Gebrüder Weiss Holding AG mit Sitz in Lauterach (Österreich) fasst das Unternehmen neben seinen Hauptgeschäftsbereichen Landtransporte, Luft- und Seefracht sowie Logistik auch eine Reihe von hoch spezialisierten Branchenlösungen und Tochterunternehmen zusammen – darunter u.a. die Logistikberatung x|vise, tectraxx (Branchenspezialist für High-Tech-Unternehmen), dicall (Kommunikationslösungen, Marktforschung, Training), Rail Cargo (Bahntransporte) und der Gebrüder Weiss Paketdienst, Mitgesellschafter des österreichischen DPD.