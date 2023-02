Expleo eröffnet Engineering-Center am Flughafen Memmingen

Eröffnung

Archivbild. Die Start- und Landebahn des Flughafen Memmingen. Foto: www.luftbild-bertram.de

Expleo, ein Unternehmen, welches im Bereich Ingenieurs- und Qualitätsdienstleistungen und Managementberatung agiert, feierte am Dienstag, den 07. Februar 2023 offiziell die Eröffnung seines neuen Engineering-Centers in Memmingen. Was das für die Region bedeutet.

Die Nähe zu bedeutenden Kunden und die direkte Lage an der Fakt Motion Automobil-Teststrecke waren die Auswahlkriterien für Expleos neues Kompetenzzentrum. Dort werden alle Test- und Evaluierungsaufgaben rund um fortgeschrittene Fahrerassistenzsysteme (Advanced Driver Assistance Systems, ADAS) durchgeführt. Andreas Weidmann, Head of CoC Engineering Center Memmingen sagt: „Die Lage hier am Flughafen Memmingen ist ideal für uns. Kunden aus der Automobilbranche, eine Hochschule mit dem Fokus ADAS sowie die Teststrecke direkt neben dem Gebäude bieten uns ein perfektes Umfeld, um unsere 17 Jahre ADAS-Kompetenzen einzubringen“.

Zusammenarbeit mit der Hochschule Kempten

Mit dem Experten-Team im Memminger Ortsteil Benningen nimmt das neue Expleo Headquarter ADAS-Testing am 07. Februar offiziell seine Arbeit auf. Schwerpunkt für die 24 Expleo Spezialisten vor Ort ist zu Beginn das Feld Automotive als Headquarter of ADAS-Testing. Später werden die Aktivitäten sukzessive auf weitere Bereiche ausgedehnt. Dabei soll auch eine enge Zusammenarbeit mit Forschenden der Hochschule für angewandte Wissenschaften Kempten erfolgen.

Automotive-Sektor soll vorangetrieben werden

„Wir werden hier unsere strategische Ausrichtung für den Automotive-Sektor mit unseren System- und Funktionstest-Ingenieuren stark vorantreiben und die marktführende Stellung von Expleo im Bereich Ingenieursdienstleistungen weiter ausbauen“, erläutert Marcus Ganguin, Executive Vice President Auto OEMS&Tier and Managing Director Germany, der die Eröffnungsfeier als Schirmherr leite. „Mit der Zeit werden wir die Tätigkeitsfelder unseres Kompetenz-Centers hier in Memmingen erweitern und unseren Beitrag für den Wirtschaftsstandort Memmingen leisten“, so Ganguin weiter.