Der Sommerferien-Auftakt ist dem Skyline Park gelungen

Tourismus

Der Skyline Park ist mit dem Sommerferien-Start zufrieden. Foto: Skyline Park

Die Sommerferien in Bayern haben bereits die Halbzeit erreicht. Auf Anfrage von B4BSCHWABEN.de zieht der Skyline Park ein positives Fazit der ersten drei Ferienwochen – wenngleich ein gespaltenes. Denn nach heißen Julitagen, starteten die großen Ferien in diesem Jahr verregnet. Deshalb sei im Park, erklärt eine Sprecherin in einem Statement, in der ersten Woche „bei uns nicht so viel los gewesen“. Der nasse Start in die Feriensaison konnte jedoch inzwischen kompensiert werden.

Hitzetage beflügeln den Skyline Park

Inzwischen sind die Regentage im Allgäu vorüber und wurden durch eine neue Hitzewelle abgelöst. Das spielt dem Skyline Park in die Karten. Denn, so teilt die Sprecherin des Parks weiter mit, die folgenden Wochen seien „umso besser“ gelaufen. Nicht zuletzt das Freibad des Skyline Parks hat hierzu ebenso beigetragen, da es die Möglichkeit zur erfrischenden Abkühlung bietet.

Neue Attraktionen im Skyline Park

Nun kann niemand – nicht einmal der Skyline Park – das Wetter beeinflussen. Was der Park aber kann – und gemacht hat – ist, sich auf die Sommerferien vorzubereiten. Denn er wirbt mit zwei neuen Attraktionen, die sein Publikum begeistern sollen. Zum einen ist die Achterbahn „Flotter Otto“ in dieser Saison neugestartet. Die zweite Attraktion heißt „Flying Alois“ und ist ein Karussell um das sich kleine Flugzeuge drehen.