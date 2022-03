Wie sich Günzburg auf geflüchtete Ukrainer vorbereitet

Die Region habe sich in den vergangenen Tagen intensiv auf das Eintreffen der ersten geflüchteten Menschen aus der Ukraine vorbereitet. Noch sind dem Landkreis Günzburg aber keine Flüchtlinge offiziell zugewiesen worden.„Wir erleben im Landkreis Günzburg gerade eine enorme Welle der Hilfsbereitschaft. Dafür bin ich sehr dankbar“, sagt Landrat Hans Reichhart. Der Landkreis soll in den vergangenen Tagen alle notwendigen Strukturen aufgebaut haben, um Flüchtlingen aus der Ukraine ein neues, sicheres Zuhause bieten zu können.

„Die Menschen aus der Ukraine haben in den vergangenen Tagen schlimme Erlebnisse machen müssen. Sie sind aus einem Kriegsgebiet geflüchtet und haben einen langen Weg der Flucht hinter sich. Ich hoffe, dass wir den Menschen hier bei uns im Landkreis Günzburg einen Platz bieten können, an dem sie erst einmal zur Ruhe kommen und Kraft schöpfen können“, erklärt Reichhart. In Bubesheim wurde dafür eine erste große Notunterkunft geschaffen. In einer Containeranlage bei Gartenbau Eberl ist Platz für 160 Menschen. Eine weitere Notunterkunft steht beim Dominikus-Ringeisenwerk in Ursberg bereit, wo bis zu 100 Menschen untergebracht werden können.

Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine, die keine Verwandten im Landkreis Günzburg haben oder deren Verwandte keine Unterkunft bereitstellen können, müssen während der Öffnungszeiten beim Landratsamt Günzburg, vorsprechen. Sie werden erfasst, erhalten einen Termin zur Registrierung und werden einer Unterkunft zugewiesen. Schon jetzt haben sich viele Ehrenamtliche gemeldet, die den Menschen aus der Ukraine helfen möchten. Das Freiwilligenzentrum Stellwerk hat eine digitale Plattform eingerichtet, dort können sich ehrenamtliche Helfer melden, die die Flüchtlinge während ihres Aufenthalts im Landkreis Günzburg unterstützen möchten. Gesucht werden beispielsweise Dolmetscher, Menschen, die Fahrdienste anbieten oder ehrenamtliche Betreuer.

Auch die Spendenbereitschaft im Landkreis Günzburg sei groß. Doch noch ist unklar, welche Sachspenden benötigt werden. Die Landkreisbürgerstiftung hat zudem ein zentrales Spendenkonto ins Leben gerufen. Das Geld, das gespendet wird, komme direkt den Flüchtlingen vor Ort im Landkreis Günzburg zugute. Um den Geflüchteten das Erlernen der deutschen Sprache zu erleichtern, stehen mehrere Online-Bildungsangebote bereit. Die Links dafür werden auf der Homepage des Landkreises Günzburg veröffentlicht. Außerdem können voraussichtlich schon ab der kommenden Woche Intensiv-Deutsch-Kurse über die Vhs angeboten werden. „Unser Ziel ist es, dass wir jedem Geflüchteten entsprechend seines Alters und seiner Bildung einen Kurs anbieten können“, sagt Reichhart abschließend.