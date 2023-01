Südzucker-Tochter Beneo investiert in Grillido

Kooperation

Der Südzucker Standort in Rain am Lech. Foto: Foto-Atelier-Nitsche GmbH

Beneo, eine Tochterfirma von Südzucker, beteiligt sich künftig an dem Münchner TechFood-Startup Grillido. Das Unternehmen sicherte sich 14 Prozent der Marke. Dieses Ziel hat die neue Partnerschaft.

Das 2016 gegründete Startup Grillido GmbH setzt auf nachhaltig produzierte Grillprodukte und hat sein Sortiment im Laufe der vergangenen Jahre von anfangs rein fleischhaltigen Grillwaren immer mehr auf vegetarische, vegane oder Hybridprodukte ausgeweitet. Dieses Konzept will das Unternehmen jetzt durch die Kooperation mit Südzucker weiter vertiefen.

Das erwarten sich die Partner von der Kooperation

Die Südzucker-Gruppe hat sich mit 23 Zuckerfabriken europaweit als einer der Marktführer etablieren können, ist aber durch Tochterfirmen wie dem Lebens - und Futtermittelhersteller Beneo auch in einer Vielzahl weiterer Sparten der Lebensmittelproduktion vertreten. Bereits durch den Erwerb des Pflanzentexturat-Unternehmens Meatless machte Südzucker einen Schritt auf den Markt der Fleischalternativprodukte. Helen Arnold, Vorstandsmitglied der Südzucker-Gruppe, freut sich auf die Zusammenarbeit mit Grillido GmbH: „Wir haben eine klare Zukunftsvision und gehen nun mit Grillido einen entscheidenden nächsten Schritt in der Umsetzung unserer Proteinstrategie. Geschmack ist der Schlüssel und pflanzliche Lösungen eröffnen Möglichkeiten für neue Produktinnovationen und Texturen.“ Mit der Kooperation der beiden Firmen sieht Arnold die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft gestellt: „Grillido ist unser Stethoskop am Markt und entscheidender Impulsgeber durch die Nähe zum Kunden. Das ermöglicht es uns, die richtigen strategischen Entscheidungen zu treffen – von der Auswahl und dem Anbau bis hin zur bestmöglichen Verarbeitung der Rohstoffe für schmackhafte Produkterlebnisse.“

Südzucker-Kooperation ist Meilenstein für Grillido

Auch Grillido möchte von der künftigen Zusammenarbeit profitieren: Die Gründer Manuel Stöffler und Michael Ziegler haben es sich zur Aufgabe gemacht, erst die Sichtbarkeit ihrer Marke im deutschen Handel zu erhöhen, um sich dann die Expansion auf den internationalen Markt vorzunehmen. Mit der Südzucker-Gruppe, die globale Vertriebs- und Marketingstrukturen, ein europaweites Netzwerk zu Vertragsanbauern, eigene Produktionsbetriebe sowie Produkt-Entwicklungszentren aufweisen kann, haben sie sich für dieses Vorhaben bewusst diesen Partner ins Boot geholt. Durch den Aufbau eigener Produktionsanlagen soll die Transformation vom Food-Startup zum nachhaltigen Genussunternehmen dann weiter vorangetrieben werden. Denn das Ziel von Grillido ist es laut Gründer Michael Ziegler, zum Vorreiter für „Genussprodukte mit gutem Gewissen“ zu werden. „Es ist an unserer Generation, etwas zu verändern“, bekräftigt er dies und ergänzte: „Wir möchten helfen, den Fleischkonsum zu reduzieren, ohne das Geschmackserlebnis einzuschränken.“