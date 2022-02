Egbert Wenninger als Chef einer „Firma mit Herz“

Grenzebach spendet an die „Kartei der Not“ und unterstützt damit Menschen, die unverschuldet in Not geraten sind. Deshalb wurde das Unternehmen als „Firma mit Herz“ ausgezeichnet. Wohltätigkeit muss belohnt werden.

Üblicherweise wirbt der Lokalradiosender Hitradio RT1 in der Vorweihnachtszeit verstärkt darum, für die „Kartei der Not“ zu spenden. Unterstützung für Menschen, die unverschuldet in Not geraten sind – so der selbst gewählte Auftrag der Hilfsorganisation – ist aber das ganze Jahr möglich und nötig. Deshalb entschied sich die Firma Grenzebach aus Asbach-Bäumenheim dafür, im Februar 2022 900 Euro zu spenden. Rund die Hälfte des Betrags brachten die Mitarbeitenden auf, der Rest wurde vom Unternehmen selbst aufgestockt. Um dieses Engagement zu würdigen wurde Grenzebach von Hitradio RT1 als „Firma mit Herz“ ausgezeichnet. Egbert Wenninger, Standortleiter der Grenzebach Maschinenbau GmbH, erklärte hierzu: „Seit Jahren übernehmen wir immer wieder durch kleine und große Projekte soziale Verantwortung in der Region. Die Auszeichnung ‚Firma mit Herz‘ spiegelt unser Engagement wider.“ Egbert Wenninger, keiner verpflichtet Sie oder Ihr Unternehmen dazu, sich sozial zu engagieren. Aber Ihre Mitarbeiter und Sie haben nicht nur die Möglichkeit, bedürftige Menschen zu unterstützen, sie haben diese Möglichkeit auch genutzt. Deshalb trägt Grenzebach das Siegel „Firma mit Herz“ völlig zu Recht. Denn soziales Engagement muss wertgeschätzt werden. Deshalb ist Egbert Wenninger der Gewinner des Tages.