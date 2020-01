SDF Azubi engagiert sich für mehr Sicherheit am Arbeitsplatz

Anfang Dezember wurde Tino Baumeister, Auszubildender zum Industriemechaniker bei der SAME DEUTZ-FAHR Deutschland GmbH, mit dem Sicherheitspreis für Azubis der Berufsgenossenschaft Holz und Metall (BGHM) ausgezeichnet. Die BGHM verleiht den Preis für kreative Ideen oder bereits umgesetzte Maßnahmen, die den Arbeitsschutz verbessern.

„Aus Fehlern lernen“

Der 18-jährige überzeugte die Jury mit seinem Konzept zur Arbeitssicherheit unter dem Motto „Aus Fehlern lernen“. Anlass für die Bewerbung war ein Arbeitsunfall, bei dem sich der Azubi an der Hand verletzte. In seinem Konzept erarbeitete Tino Baumeister, wie solche Unfälle in Zukunft vermieden werden können, wie beispielsweise durch das Tragen von Handschuhen und mehr Achtsamkeit bei der Arbeit.

„Sicherheit steht bei uns an erster Stelle, denn jeder Unfall ist ein Unfall zu viel. Wir nehmen das Konzept von Tino zum Anlass, um unsere Azubis für das Thema Sicherheit noch mehr zu sensibilisieren“, so Andreas Sporer, Leiter technische Ausbildung bei SDF.

Das Engagement für mehr Sicherheit belohnt die BGHM mit attraktiven Sachpreisen und Prämien. Dabei werden die Ideen in den Kategorien betriebliche Sicherheitstechnik, Organisation/Motivation, Gesundheitsschutz/Ergonomie sowie innovative Umsetzung bewertet.

