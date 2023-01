Zusammenschluss von MediaMarkt und Saturn: Das ändert sich für Filialen in Augsburg

Kampagne

In Filialen von Saturn werden zukünftig auch Bestellungen von MediaMarkt eintreffen. Foto: B4BSCHWABEN.de

Die Elektronik-Fachmärkte agieren ab sofort nicht nur unter einem Dach, sondern mit gemeinsamen Kräften. Was der Verbund von Saturn und MediaMarkt auch für Kunden in Augsburg bedeutet.

Unter der Führung des gemeinsamen Mutterkonzern Ceconomy traten MediaMarkt und Saturn stets als Konkurrenten auf. Damit ist nun Schluss: Fortan sollen die beiden Marken einen gemeinsamen Weg gehen. Dafür werden die Vertriebskanäle sowie der Außenauftritt sukzessive synchronisiert, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Als Motto des Zusammenschlusses solle dafür „Technik besser erleben. Für ein Leben voller Möglichkeiten“ gelten. Für Onlinebestellungen werden damit mehr Abholorte zur Verfügung stehen, da sowohl der nächstgelegene MediaMarkt als auch Saturn ausgewählt werden könne.

So arbeiten MediaMarkt und Saturn fortan zusammen

Einleitend für die neue Zusammenarbeit läuft nun auch eine Brand-Kampagne in Deutschland an. Kunden haben ab sofort an Zugriff auf Produkte, Services und Dienstleistungen aller Märkte sowie beider Onlineshops. Das alles sei nun völlig unabhängig von der Marke MediaMarkt oder Saturn möglich. So könne die Customer Journey von überall – in den Märkten oder Online – gestartet und fortgesetzt werden. „Mit dem gemeinsamen Auftritt stärken wir die Schlagkraft der beiden Erfolgsbrands MediaMarkt und Saturn“, erklärt Dr. Sascha Mager, CEO von MediaMarktSaturn Deutschland.

Das erhoffen sich MediaMarkt und Saturn von dem Zusammenschluss

Damit sollen Beratung, Ersatzteile oder Reparatur immer in Reichweite sein. Auch Serviceleistungen für zuhause wie die Installation von Geräten oder eine umfassende Technikhilfe seien dadurch schneller möglich. Durch gebündelte Einkäufe und gemeinsame Werbeausgaben verspreche sich MediaMarktSaturn bessere Aktionen und Angebote leisten zu können. Für diese falle zukünftig auch der Preisvergleich weg. „Unsere Kundinnen und Kunden profitieren durch unsere gemeinsamen Aktivitäten von einem verbesserten Einkaufserlebnis. Denn nun stehen ihnen unser gesamtes Produktsortiment sowie die umfangreichen Serviceleistungen übergreifend in unseren Onlineshops und deutschlandweit in rund 400 Märkten zur Verfügung – egal ob sie einen MediaMarkt oder einen Saturn-Markt für ihren Einkauf wählen“, sagt Dr. Mager.

Gemeinsamer Auftritt ist Teil der Umstrukturierung

„Mit der ersten gemeinsamen Brand-Kampagne für MediaMarkt und Saturn in Deutschland gehen wir konsequent den nächsten Schritt innerhalb unserer Neupositionierung“, erklärt Michael Schuld, Chief Commercial & Marketing Officer der MediaMarktSaturn Retail Group, und fügt hinzu: „Wir führen zwei starke Marken noch enger zusammen, da ist es nur logisch, dass wir auch den Markenauftritt von MediaMarkt und Saturn unter einer gemeinsamen Kampagne präsentieren und den Kunden die zahlreichen Vorteile näherbringen – gemäß unserem Ziel, Technik für alle zugänglich zu machen und das Beste aus Technik herauszuholen.“ Auch Einkaufsgutscheine werden in absehbarer Zeit sowohl bei MediaMarkt als auch bei Saturn einlösbar sein.