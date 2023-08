Wolt will in Augsburg dem Großkonzern Amazon die Stirn bieten

Lieferdienst

Wolt liefert ab August auch in Augsburg. Foto: Wolt

Ganze 20 Städte in Deutschland beliefert Wolt mittlerweile in Deutschland. Das finnische Technologieunternehmen betreibt eine Online-Plattform für Verbraucher, Händler und Kuriere. Das Prinzip ist bekannt: in der Wolt-App können Essensgerichte, Lebensmittel und lokale Waren direkt an ihre Haustür bestellt werden. Zum Monatswechsel kommt mit Augsburg nun ein weiterer Standort zum Unternehmensportfolio hinzu. Damit setzt der Lieferdienst seine Expansionspläne weiter fort.

Was liefert Wolt in Augsburg?

Dort kooperieren zum Start Restaurants wie Shushu Falafel, Hamburgerei und Poseidon mit Wolt. Die Strategie von Wolt auf dem Weg zur Liefer-App für soll auch in Augsburg aufgehen. So können sich Wolt-Kunden neben Restaurant-Essen auch Waren aus dem lokalen Einzelhandel liefern lassen. Wolt arbeite hierfür mit Partnern wie der Bäckereikette Cumpanum, der Kosmetikmarke Lush sowie lokalen Blumen- und Lebensmittelhändlern zusammen. In den nächsten Monaten werde das Produktportfolio weiter ergänzt. Das Liefergebiet erstreckt sich zu Beginn von Göggingen nach Lechhausen und von Hochzoll nach Oberhausen. Eine Ausweitung in weitere Bezirke sei bereits geplant und soll zeitnah erfolgen.

Wolt will es mit Amazon aufnehmen

Fabio Adlassnigg, Leiter Kommunikation von Wolt, betont: „Wir freuen uns sehr, dass die Menschen in Augsburg mit Wolt nun auch die Möglichkeit haben, sich die Vielfalt ihrer Stadt direkt nach Hause liefern zu lassen. Dazu gehören natürlich die Menüs der besten Restaurants der Stadt am Lech, aber genauso die Produkte lokaler Fachgeschäfte. Wir wollen nicht nur den Kunden das Leben erleichtern, sondern ganz klar auch dem lokalen Einzelhandel das Rüstzeug an die Hand geben, sich gegenüber Amazon und Co. zu behaupten.” Dass der Traum von einer lokalen Amazon-Alternative sich schwierig gestalten kann, zeigte sich erst kürzlich in der Fuggerstadt selbst.