Wintereinbruch: Fahren die Züge im Augsburger und Allgäuer Netz wieder planmäßig?

Wintereinbruch

Archivbild. Ein Zug des Eisenbahnunternehmens Go-Ahead Bayern. Foto: Go-Ahead

Der Bahnverkehr rund um Augsburg kommt nach dem Wintereinbruch am Samstag nach und nach wieder in Fahrt. Was Pendler beachten müssen.

Die heftigen Schneefälle vom Wochenende haben auch massive Auswirkungen auf den Bahnverkehr in der Region. Wie Go-Ahead am Montagabend berichtet, waren etliche Züge komplett eingeschneit und sind seit Tagen ohne Strom. Zum Teil ist zudem die Schneelast auf dem Dach zu groß, um die Stromabnehmer zu heben. Als Folge des Wintereinbruchs und der fehlenden Stromversorgung seien auch bei einigen Zügen die Toilettenanlagen außer Betrieb. Go-Ahead werde sie erst im Lauf der Zeit nach und nach wieder in Betrieb nehmen können. Die Werkstatt arbeitet unter Hochdruck alle Fahrzeugschäden ab, heißt es in einer Pressemitteilung.

Das ist der aktuelle Stand im Augsburger und Allgäuer Netz

Augsburger Netz – Linien RE9, RE80, RE89, RB86, RB87

Seit heute morgen läuft der Betrieb, allerdings teilweise mit großen Verspätungen, unter anderem wegen Weichenstörungen.

Wegen der kurzfristig länger andauernden Bauarbeiten bei Meitingen ist die elektronische Fahrgastinformation zur Linie RB 87 zwischen Donauwörth und München zum Teil fehlerhaft; der richtige Fahrplan für diese Linie ist online nachzulesen

Nördlich der Donau lief der Betrieb stabil.

E-Netz Allgäu – Linien RE96, RE72, RB92