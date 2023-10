Vorläufiges Endergebnis: Wer erhält einen Sitz im Bezirkstag Schwaben?

Bezirkswahl in Schwaben

Symbolbild. Am 8. Oktober setzen Bayerns Bürger ihr Kreuz für eine neue Landesregierung. Foto: Timo Klostermeier / pixelio.de

Neben ihrer Stimme für den Landtag mussten sich die Wähler in Bayern auch auf Bezirksebene ihr Kreuz setzen. In Schwaben zeichnet sich mit dem vorläufigen Endergebnnissen eine politische Dominanz ab.

Das endgültige Wahlergebnis einschließlich der für jede Kandidatin und jeden Kandidaten stimmkreisweise erzielten Einzelergebnisse wird in der Sitzung des Wahlkreisausschusses des Wahlkreises Schwaben am 20. Oktober 2023 festgestellt.Die Regierung von Schwaben als staatliche Mittelbehörde ermittelt in Ihrer Funktion als Wahlkreisleitung nach dem Landeswahlgesetz auch das Ergebnis der Bezirkswahl. Der Bezirk Schwaben stellt eine eigene Körperschaft auf der dritten Stufe der kommunalen Selbstverwaltung neben den Gemeinden und Landkreisen dar.

Wer zieht in die Regierung von Schwaben ein?

Nach dem vorläufigen Endergebnis haben bei der Bezirkswahl in Schwaben folgende Stimmkreisbewerber die Stimmenmehrheit bei den Erststimmen erhalten und damit einen Sitz im Bezirkstag Schwaben errungen:

Stimmkreis 702, Augsburg-Stadt-West, CSU, Martin Sailer, Neusäß, 24.565 Stimmen

Stimmkreis 703, Aichach-Friedberg, CSU, Tomas Zinnecker, Aindling, 26.192 Stimmen

Stimmkreis 704, Augsburg-Land, Dillingen, CSU, Dr. Johann Popp, Wertingen, 29.053 Stimme

Stimmkreis 705, Augsburg-Land-Süd, CSU, Klaus Förster, Bobingen, 34.267 Stimme

Stimmkreis 706, Donau-Ries, CSU, Peter Schiele, Fremdingen, 29.813 Stimme

Stimmkreis 707, Günzburg, CSU, Tobias Bühler, Offingen, 22.735 Stimme

Stimmkreis 708, Kaufbeuren, CSU, Stefan Bosse, Kaufbeuren, 25.509 Stimme

Stimmkreis 709, Kempten, Oberallgäu, CSU, Lucas Reisacher, Altusried, 24.613 Stimme

Stimmkreis 710, Lindau, Sonthofen, CSU, Edgar Rölz, Bad Hindelang, 29.634 Stimme

Stimmkreis 711, Marktoberdorf, CSU, Maria Rita Zinnecker, Marktoberdorf, 28.186 Stimme

Stimmkreis 712, Memmingen, CSU, Alfons Weber, Markt Rettenbach, 22.071 Stimme

Stimmkreis 713, Neu-Ulm, CSU, Katja Ölberger, Senden, 28.193 Stimmen

Welche Parteien haben es in den Bezirkstag geschafft?