Tesla kommt nach Augsburg

Neueröffnung

Spekulationen darüber, dass Tesla nach Augsburg kommt, gab es schon länger. Nun wurden sie bestätigt. Der E-Autohersteller Tesla wird in Gersthofen an der B17 demnächst ein neues Service-Center eröffnen.

Der Schriftzug von Tesla. Foto: B4BSCHWABEN.de

Tesla zieht ins ehemalige Porsche-Zentrum

Seit ein paar Tagen ist an der Außenfassade des Gebäudes der Tesla-Schriftzug zu sehen. Das Gebäude ist aber kein Neubau, sondern das ehemalige Porsche Zentrum Augsburg. Die CI von Porsche ist auch noch erkennbar. Im Jahr 2007 war das erste Porsche Zentrum Augsburg eröffnet worden, das sich zu einem zentralen Anziehungspunkt für Porsche Fans aus der ganzen Region entwickelt hat.

Letztes Jahr ist der Sportwagen-Verkäufer umgezogen, das neue Zentrum befindet sich in direkter Nähe zum alten. Schon lange gab es Spekulationen, das Tesla in die Porschestraße ziehen wird. Künftig sind dann Porsche und Tesla Nachbarn.

Am Gebäude sind neben dem Schriftzug auch bereits Ladestationen für E-Autos installiert. Auf der Website von Tesla sind auch diverse Stellanzeigen für den Standort Gersthofen online. Bisher hat Tesla noch nicht offiziell bestätigt, dass sie einen Standort in Gersthofen erreichten. Dass amerikanische Unternehmen, dessen Mitbegründer Elon Musk ist, ist in der Region bereits in Neu-Ulm vertreten. Auch in München gibt es ein Tesla-Zentrum.

Der neue E-Ladepunkt von Tesla in Gersthofen. Foto: B4BSCHWABEN.de

In Berlin entsteht das erste europäische Tesla-Werk

Tesla hat im vierten Quartal nach eigenen Angaben wieder einmal einen neuen Rekord aufgestellt. Am Ende lieferte das Unternehmen im Jahr 2022 insgesamt 1,3 Millionen Autos aus und damit 40 Prozent mehr als 2021. In Berlin-Brandenburg entsteht derzeit die Gigafactory, der erste Tesla-Produktionsstandort in Europa. Dort sollen künftig Batteriezellen zusammen mit Elektrofahrzeugen im gleichen Werk hergestellt werden.