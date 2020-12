So sieht das neue a.tv ab Janaur 2021 aus

„Das neue a.tv wird sich in einem neuen modernen Erscheinungsbild präsentieren. Wir haben bewusst in ein neues Design und die digitalen Verbreitungswege unseres Programms investiert und möchten damit noch mehr Menschen in der Region für a.tv begeistern“, erklärt Dr. Bernhard Hock, Geschäftsführer der rt1.media group und a.tv. Denn der regionale TV-Sender erhält ein komplett neues Design. Ein neues Logo und eine neue Farbgebung des Programmauftritts sollen künftig für eine klare Wiedererkennung sowohl im klassischen Fernsehen als auch in den digitalen Ausspielplattformen, wie etwa auf „Amazon Fire TV“ sorgen. Studioleiterin Ruth Klaus erklärt dazu: „Wir sind stolz, ab dem 11. Januar das neue a.tv in seiner ganzen Vielfalt präsentieren zu können. Auf welchem Weg das Programm konsumiert wird, entscheidet jeder Zuschauer selbst. Live im TV bleibt für uns eine der wichtigsten Plattformen, das geht aber Hand in Hand mit den digitalen Kanälen. Unsere Liebe zur Region wollen wir weiterhin jeden Tag mit gutem Journalismus und spannenden Geschichten zeigen.“

Auch das Quoten-Flaggschiff des Senders bekommt ein neues Erscheinungsbild. Für die Nachrichtensendung „a.tv aktuell“ wird ein neues Studio-Set gebaut. „Wenn das Wohnzimmer neu gestaltet wird, ist das immer aufregend! Wir Moderatorinnen und Moderatoren freuen uns deshalb sehr auf ein Studio, das den Nachrichten des Tages eine neue stilvolle Bühne bietet und uns noch mehr Möglichkeiten gibt, komplexe Sachverhalte zu erklären“, freut sich Moderator Tom Scharnagl auf das neue Studio.

Zudem feiert im Januar eine neue Sendung Premiere: In „Vorsprung Schwaben“ blickt Moderatorin Sabine Köppe in die Maschinenräume der regionalen Wirtschaftsunternehmen. „Wir möchten Start-Ups und die Köpfe dahinter kennenlernen, denn die Region ist reich an innovativen Unternehmen, die besondere Gründergeschichten erzählen. Und auch traditionsreiche Betriebe gehen neue Wege, die wir mit Neugier begleiten möchten.“

So sieht das neue a.tv aktuell Studio aus. Foto: a.tv

Unverändert bleibt hingegen das Programm der Landkreis-Magazinen von a.tv. Weiterhin zu sehen bleiben „Zwischen Donau und Ries“, „Land und Leute“ und „Hallo Günzburg“. Der „a.tv Kochclub“ mit Rolf Störmann geht zum Jahreswechsel ebenfalls on tour und besucht die Spitzenköche der Region. Auch die Berichterstattung im Sport bei FCA und AEV bleiben wie gewohnt im Programm, teilt der Sender mit. Alle ausgestrahlten Sendungen und einzelne Beiträge sind ab 11. Januar 2021 dann außerdem in der neu gestalteten Mediathek abrufbar. Das neue a.tv sendet wie bisher auf dem bekannten a.tv-Programmplatz über Kabel und Satellit. Außerdem ist der Sender digital über Streaming-Plattformen zu empfangen.