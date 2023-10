Orizon aus Augsburg stellt neue Chief Human Resources Officer vor

Personalie

Daniela Kühne, CEO, begrüßt Sabine Lotz als neue CHRO. Foto: Orizon Gruppe

Sabine Lotz verstärkt als Chief Human Resources Officer (CHRO) das Personaldienstleistungsunternehmen Orizon. In dieser Funktion ist sie Teil der Führungsriege rund um Chief Executive Officer (CEO) Daniela Kühne. In ihrer neuen Rolle wird sie die strategische Ausrichtung des Personalbereiches verantworten. Dabei sei es im Sinne einer „Operational Excellence“ ihr übergeordnetes Ziel, Prozesse effizient sowie zunehmend digital zu gestalten und optimal in die Orizon Gruppe zu integrieren. Bei Orizon werde sie daher eng mit dem gesamten Team zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass die individuellen Stärken und Potenziale aller Mitarbeitenden in die Unternehmensstrategie mit einfließen.

Welche Expertise bringt die neue CHRO zu Orizon mit?

Mit mehr als 20 Jahren Erfahrung im Personalbereich erhofft sich Orizon fachliche Kompetenz von Lotz in ihrer neuen Rolle. Ihre beruflichen Stationen erstrecken sich von mittelständischen Unternehmen bis hin zu Großkonzernen. Dabei habe sie bereits in der Vergangenheit Verantwortung für eine breite Palette von Themen übernommen, darunter die umfangreiche Anpassung von Mitarbeiterstrukturen, die Einführung und Umsetzung von Personalentwicklungsmaßnahmen und die strategische Ausrichtung des Personalwesens.

Deshalb fiel die Wahl auf Sabine Lotz als neue CHRO von Orizon

Zuletzt leitete Sabine Lotz den HR-Bereich der Rentschler Biopharma SE, wo sie unter anderem erfolgreiche Digitalisierungsmaßnahmen umsetzte und komplexe Personalprojekte begleitete. „Wir freuen uns sehr, dass wir mit Sabine Lotz eine so erfahrene Führungskraft für die Position der CHRO gewinnen konnten. Ihre beeindruckende Expertise und über 20 Jahre Berufserfahrung im Personalbereich machen sie zu unserer Idealbesetzung. Ihr Beitrag wird maßgeblich zur Weiterentwicklung und Positionierung unseres Unternehmens als innovativer und professioneller Personal- und Recruitingdienstleister beitragen,” begrüßt CEO Daniela Kühne Sabine Lotz im Unternehmen.