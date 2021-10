Neues B&B Hotel in Augsburg eröffnet

B&B Hotels zählt zu den größten Beherbergungsbetreibern Deutschlands. Mit mittlerweile 149 Unterkünften in 93 Städten ist das Unternehmen seit 1998 in Deutschland vertreten. Auch in Bayerisch-Schwaben zählen die Hotels zum festen Bestandteil des Tourismus. In der Stadt Augsburg eröffnete deshalb zum 4. Oktober bereits das dritte Hotelgebäude der Kette. Max C. Luscher, CEO Central and Northern Europe von B&B Hotels, freut sich über den neuen Standort: „Ob Süd, West oder Nord – jeder Gast wählt die Lage, die für ihn am geschicktesten ist und erhält in allen Häusern einen guten Service und den bekannt hohen und komfortablen Standard.“

Das beinhaltet das Hotel Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Ob Einzel-, Doppel-, Familien- oder behindertengerechtes Zimmer, wie gewohnt lässt sich jede Unterkunftsart im neuen Haus buchen. Alle Räumlichkeiten beinhalten eine Ausstattung von Sky-TV über Klimaanlagen hin zu schalldichten Fenstern. Das Mitführen von Haustieren ist nach Aussage der Betreiber gegen einen Aufpreis erlaubt.

Warum ein drittes Gebäude? Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Der urbane Städtetrip in der größten bayerisch-schwäbischen Stadt Augsburg zieht seit jeher Leute an. Luscher führt diesen Grund auch zur Eröffnung an: „Augsburg ist ein bedeutender Wirtschaftsstandort und zugleich ein attraktives Reiseziel für Städtetrips. Wir verzeichnen eine gute Nachfrage am Standort und so war ein drittes B&B Hotel die logische Konsequenz.“

Weitere Aspekte des Hotels Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Die Anreise zur neuen Beherbergungsstätte gestaltet sich unkompliziert. Am Hotel lassen sich direkt angebundene Parkplätze finden. Durch die nahegelegenen Haltestellen lassen sich Innenstadt und Hauptbahnhof aus Augsburg Nord bequem erreichen. Mit dem unabhängigen Labordienstleister SGS Analytics habe B&B Hotels außerdem ein umfassendes Maßnahmenprogramm entworfen. Durch unter anderem kontaktlose Check-Ins und Check-Outs möchte der Betreiber das Infektionsaufkommen einschränken.