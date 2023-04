Nach Insolvenzantrag: Topp Clean sucht neuen Investor

Rettungsmanöver

Constantin Graf Salm-Hoogstraeten ist der vorübergehende Insolvenzverwalter von Topp Clean. Foto: Schultze & Braun

„Topp-Clean hat seinen Unternehmenssitz in Augsburg. Von dort sind unsere 80 Mitarbeitenden seit acht Jahren bei Privat-, Gewerbe- und Industriekunden in der gesamten Region zwischen Ulm und München im Einsatz“, sagt Geschäftsinhaber Rexhep Gashi. „Wir sind ein Innungs- und Meisterbetrieb und bieten beim Thema Reinigung alles aus einer Hand und für jeden Bedarf.“ Graf Salm-Hoogstraeten ergänzt: „Auch wenn ich erst wenige Tage im Unternehmen bin, kann ich sagen: Die Mitarbeitenden von Topp-Clean sind hochmotiviert und Spezialisten für Reinigungen in jeglicher Hinsicht.“ Die Belegschaft ist über die aktuelle Situation und die nächsten Schritte informiert.

Muss der Betrieb von Topp Clean stoppen?

Der Geschäftsbetrieb von Topp-Clean läuft unterdessen weiter. „Die Aufträge werden wie geplant und in der Qualität bearbeitet, die die Kunden von Topp-Clean kennen und für die sie das Unternehmen schätzen“, sagt Graf Salm-Hoogstraeten. „Die Kunden sind über die Entwicklung im Unternehmen informiert. Viele unterstützen die Bestrebungen und wollen Topp-Clean die Treue halten.“

Das Ziel der Investorensuche ist, dass Top-Clean auch in Zukunft am Markt aktiv sein und sein Leistungsportfolio perspektivisch erweitern kann. Dies wäre durch den Einstieg eines Investors in das bestehende Unternehmen, aber auch die Integration von Topp-Clean in eine Unternehmens-Gruppe möglich, so der vorläufige Insolvenzverwalter. Mit dem passenden Partner sehe er gute Chancen, dass Topp-Clean sein Potenzial aktiv ausschöpfen könne, so Graf Salm-Hoogstraeten.

So geriet Topp Clean in die Schieflage

Der Insolvenzantrag und der Einstieg eines Investoren bei Topp-Clean sind unter anderem durch die Preissteigerungen bei Reinigungsmitteln und den zur Reinigung notwendigen Utensilien und Geräten sowie der gestiegenen Energiepreise notwendig geworden. Die Steigerungen auf der Kostenseite konnte das Unternehmen auch aufgrund langfristig laufender Verträge mit seinen Bestandskunden auf der Einnahmenseite nicht schnell genug durch Neuaufträge ausgleichen. Dadurch entstand eine Liquiditätslücke, die das Unternehmen aus eigener Kraft nicht mehr schließen konnte. „Der Einstieg eines Investors, der auch neue Aufträge mitbringt, ist notwendig, um den Geschäftsbetrieb des Unternehmens über den 31. Mai 2023 hinaus wirtschaftlich fortführen zu können“, sagt Graf Salm-Hoogstraeten. Zu diesem Datum läuft Stand jetzt das sogenannte Insolvenzgeld aus, und das Unternehmen muss die Löhne und Gehälter der Mitarbeitenden wieder aus dem laufenden Betrieb erwirtschaften.