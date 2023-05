Nach Insolvenzantrag: Ist die Investorensuche für Topp-Clean bald vorbei?

Rettungsmanöver

Constantin Graf Salm-Hoogstraeten ist der vorübergehende Insolvenzverwalter von Topp Clean. Foto: Schultze & Braun

Die Sanierung des Industrie- und Gebäudereinigungsspezialisten Topp-Clean kommt voran. Die Investorensuche, die Constantin Graf Salm-Hoogstraeten vom Augsburger Standort von Schultze & Braun unmittelbar nach dem Insolvenzantrag gestartet hat, stößt auf großes Interesse. „Uns liegen bereits Interessensbekundungen von zahlreichen potentiellen Investoren vor – darunter sind regional, aber auch bundesweit vertretene Unternehmen aus der Reinigungsbranche“, sagt der vorläufige Insolvenzverwalter. „Das große Interesse zeigt eindrucksvoll, dass Topp-Clean mit seinen qualifizierten und motivierten Mitarbeitenden ein attraktives Unternehmen aus Augsburg ist, das über die Grenzen der Stadt und der Region hinaus bekannt ist.“

Ein Investor, der zu Topp-Clean passt

Ziel des vorläufigen Insolvenzverwalters ist eine Übernahme des qualifizierten Innungs- und Meisterbetriebs und der 80 Mitarbeitenden. Dies wäre durch den Einstieg eines Investors in das bestehende Unternehmen, aber auch die Integration von Topp-Clean in eine Unternehmens-Gruppe möglich. „Wir wollen einen Investor finden, der zu Topp-Clean passt, und der an die Zukunft des Industrie- und Gebäudereinigungsspezialisten und der Belegschaft glaubt“, sagt Graf Salm-Hoogstraeten. „Die Interessenten nehmen wahr, dass die Kombination aus qualifizierten und motivierten Mitarbeitenden und loyalen Kunden großes Potential bietet.“

Die aktuelle Lage

Der Geschäftsbetrieb von Topp-Clean läuft unterdessen weiter. „Gerade seit dem Insolvenzantrag hat sich gezeigt, dass die Kunden die Reinigungs-Qualität der Mitarbeitenden zu schätzen wissen und dem Unternehmen die Treue halten“, sagt Graf Salm-Hoogstraeten. Geplant ist, dass die potentiellen Investoren ihre Angebote bis Ende Mai abgeben können. Somit könnte die Suche dann zeitnah abgeschlossen werden. Graf Salm-Hoogstraeuten sei zuversichtlich, dass eine Übernahme-Lösung möglich sei. Dafür sind aber ein Investor und eine Verbesserung der Auftragssituation weiterhin notwendig.