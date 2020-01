Molkerei Müller: Theo Müller übergibt Aufsichtsratsitz an Sohn

Theo Müller zieht sich aus dem Aufsichtsrat des Molkereikonzerns zurück und übergibt sein Mandant seinem älteste Sohn Stefan. Das bestätigte der Konzern am Montag auf Anfrage unserer Redaktion.

Ab 1. Februar setze sich der Aufsichtsrat der Unternehmensgruppe Theo Müller aus Stefan Müller, Andreas Hoh, Prof. Dr. Rainer Lorz und dem ehemaligen Kuka-Vorstandschef Till Reuter zusammen. Stefan Müller hat zeitweise die Müller-Molkerei im sächsischen Leppersdorf geleitet, ist nun aber Geschäftsführer von Colostrum Biotec, einem kleinen Unternehmen aus Königsbrunn.

Über die Unternehmensgruppe Theo Müller

1896 in Aretsried gegründet, ist das Unternehmen auch heute noch zu 100 Prozent in Familienhand. 1971 hat Theo Müller die Molkerei mit vier Mitarbeitern in dritter Generation übernommen. Heute arbeiten rund 1.300 Mitarbeiter am Standort Aretsried in insgesamt sieben Firmen – von der Molkerei über die eigene Fruchtverarbeitung Naturfarm, das eigene Logistikunternehmen Culina, die eigene Becherfertigung von Optipack und die eigene LKW-Werkstatt FTA. Müllermilch beschäftigt weltweit rund 24.000 Mitarbeiter an 19 Produktionsstandorten und hat 2018 fast sechs Milliarden Euro Umsatz erwirtschaftet.