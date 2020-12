Kling Consult mit Sitz in Augsburg übernimmt Lindauer Büro Sieber

Das Büro Sieber mit Hauptsitz in Lindau gehört ab dem 01. Januar 2021 zur Kling Consult GmbH. Damit stärkt diese die Tätigkeitsbereiche Stadtplanung, Landschaftsplanung, Artenschutzes, Immissionsschutzes und Rechts. Motivation zur Übertragung von Inhaber Hubert Sieber sei die Entscheidung gewesen, in den Ruhestand einzutreten. Kling Consult knüpft mit der Übernahme an das erfolgreiche Wachstum der letzten Jahre an und festigt damit seine Position in Süddeutschland.

Allem voran stehe die Fortführung des Geschäftsbetriebs in gewohnter Weise unter neuem Namen und Eigentümer. Aus dem Büro Sieber wird die Sieber Consult GmbH als Tochterunternehmen von Kling Consult. Nach der Umsetzung der Übertragung gehe Kling Consult gemeinsam mit Sieber Consult und allen 60 Mitarbeitern in die Zukunft. Unter dem neuen Eigentümer werde Sieber Consult weiterhin eigenständig agieren, die Standorte in Lindau sowie Weingarten sollen erhalten bleiben.

„Meilenstein“ für Kling Consult

Der Geschäftsführer der Kling Consult GmbH, Markus Daffner, zur Zukunft beider Unternehmen: „Wir kennen Herr Sieber und sein Büro seit vielen Jahren und sind sehr froh, dass wir mit Sieber Consult ein renommiertes und kompetentes Planungsbüro in Lindau fortführen dürfen. Thematisch sowie räumlich ergänzt es sich perfekt mit Kling Consult. Von München über Augsburg, Krumbach und Ulm bis hin zum Bodensee stehen wir nun unseren Kunden als verlässlicher und erfahrener Ansprechpartner zur Verfügung. Ein Meilenstein in der über 66-jährigen Firmengeschichte von Kling Consult. Wir freuen uns auf eine gemeinsame Zukunft und spannende Herausforderungen.“

„Wir werden für unsere langjährige Kunden weiterhin ein vertrauensvoller und verlässlicher Ansprechpartner bleiben und freuen uns, nun Teil eines Unternehmensverbundes zu sein“, sagte Hubert Sieber.

Über das Büro Sieber

Das Büro Sieber wurde im Jahr 1992 gegründet und hat sich seitdem als Dienstleister im Bereich der kommunalen Baugebietsentwicklung und städtebaulicher Planung in Süddeutschland etabliert. Es beschäftigt derzeit 60 angestellte Mitarbeiter. Für über 100 Kommunen sowie zahlreiche private Auftraggeber wird die gesamte Bandbreite an Inhalten für die Erstellung von Bebauungsplänen, Flächennutzungsplänen und städtebaulichen Satzungen abgedeckt.

Über Kling Consult GmbH

Die Kling Consult GmbH ist eines der führenden Planungsbüros in Deutschland und verfügt über eine breite Expertise in der Beratung und Planung für Projekte jeder Größenordnung. Seit 1954 realisiert Kling Consult individuelle, nachhaltige und innovative Bauvorhaben von der ersten Idee bis zur Fertigstellung. Mit der Übernahme des Architekturbüros Schmidt-Schicketanz im Jahr 2019 und der jetzigen Übernahme von Sieber Consult ist Kling Consult mit insgesamt rund 380 Mitarbeitern an neun Standorten weltweit vertreten. Neben dem Hauptsitz im schwäbischen Krumbach und Niederlassungen in Augsburg, Ulm und München ist Kling Consult auch in den Vereinigten Arabischen Emiraten vor Ort.