Intersana 2024: Verkaufsphase für Ausstellungsflächen hat begonnen

Messe

Auch in 2024 wird die Intersana tausende Besucher auf das Augsburger Messegelände locken. Foto: B4BSCHWABEN.de

Unter einem neuen Konzept glückte der Intersana die Rückkehr. Jetzt steht fest: Auch in 2024 findet die Augsburger Gesundheitsmesse statt. Was die Besucher erwartet.

Im Mai feierte die Intersana ihr Comeback. Samt eines neuen Konzepts veranstalteten Messe Augsburg und die Mediengruppe Pressedruck gemeinsam die Neuauflage des bekannten Messeformats. In Halle 5 repräsentierten so ganze 100 Aussteller die Gesundheitsbranche – mit vollem Erfolg. Denn am Ende konnten insgesamt 4.000 Besucher an drei Veranstaltungstagen gezählt werden. Weil sich das Interesse an der gesundheitlichen Themenwelt und damit dem Reboot der Intersana bewiesen hat, wurde nun die Rückkehr bekanntgegeben. Auch der Termin steht bereits fest: Vom 3. – 5. Mai 2024 wird die Intersana wieder stattfinden.

Was gibt es auf der Intersana 2024 zu sehen?

Obwohl die Neuausrichtung den gewünschten Erfolg erzielen konnte, soll sich die Gesundheitsmesse noch mehr an Aussteller- und Besucherwünsche anpassen. Die Verkaufsphase für die nächste Intersana ist bereits zeitgleich mit der Ankündigung angelaufen. Unternehmen die sich also für eine Ausstellungsfläche interessieren, können jetzt ein Teil der Intersana 2024 werden. Für diese wollen die Veranstalter ihren Schwerpunkt auf fünf Themengebiete legen. Neben Sport und Medizin sei geplant auch die Sparten Ernährung, Naturheilkunde sowie Familie zu bespielen.

Welche Unternehmen sind auf der Intersana 2024 vertreten?

Aus den verschiedenen Themenbereichen werden ebenso unterschiedliche Aussteller einen Einblick in die Gesundheitswelt geben. Gemeint sind damit unter anderem Ärzte, Coaches, Dienstleister Hersteller und Händler. Bei der diesjährigen Ausgabe waren es namhafte Unternehmen, die mit einem Stand auf der Messe teilnahmen. Dazu zählten AOK Bayern, Alpenklinik Santa Maria, Blackroll, Deutsche Krebshilfe, Deutsche KindersportAkademie, FIT/One, Gudjons Apotheke, KoRo, Neurolab, Sprossenliebe, und viele mehr. Auch für 2024 können Besucher wieder mit einem renommierten Aufgebot rechnen.

Mit diesem Rahmenprogramm kehrt die Intersana zurück

Mit Angeboten wie Live-Cooking, Keynotes, Diskussionsrunden, Parcours und einer Fitness-Fläche hatte die diesjährige Intersana ein vielseitiges Rahmenprogramm zusammengestellt. In 2024 soll dieses noch größer werden. Eine der Ergänzungen wird das Intersana CheckUp sein, das wie eine Checkliste alle Präventionsangebote auf der Messe aufzeigt. Dadurch sollen Besucher direkt sehen können, welchen Mehrwert ihnen der Besuch bietet und was sie alles an den Ausstellerflächen machen können.