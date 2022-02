IG Bau Schwaben schüttet Prämie an Augsburger Bauarbeiter aus

Die Bau-Branche konnte im Gegensatz zu anderen auch während der vergangenen zwei Jahre aus dem Vollen schöpfen. Nicht nur deshalb blicken Bau-Unternehmen trotz Pandemie mit Zuversicht in die Zukunft. Durch den knappen Wohnungsmarkt und energieeffiziente Bauprojekte ist das Auftragsvolumen nicht nur derzeit hoch. Weil die Bundesregierung erklärte Ziele in ihrer Legislaturperiode verfolgen will, dürften Bauarbeiter auch weiterhin alle Hände voll zu tun haben. Weil das in Augsburg aber auch schon in der Krisenzeit der Fall war, bewilligt nun die IG Bau Schwaben eine Prämie für ihre Leistungen.

Sie haben in der gesamten Pandemie durchgearbeitet und können sich nun über eine Extra-Überweisung freuen: Bauarbeiter in Augsburg erhalten in diesem Monat eine Corona-Prämie von 500 Euro. Die steuerfreie Sonderzahlung soll mit der Januar-Abrechnung auf ihr Konto überwiesen werden. Darauf weist die IG Bau Schwaben hin. Bezirksvorsitzender Michael Jäger rät den Beschäftigten zum Lohn-Check. Anspruch hat, wer selbst in der Gewerkschaft ist und in einer Firma arbeitet, die einem Arbeitgeberverband angehört. Das Bauhauptgewerbe in Augsburg beschäftigt aktuell rund 2.140 Menschen. Das geht aus Zahlen der Arbeitsagentur hervor.

Im April gibt es in der Branche erneut ein Lohn-Plus von 2,2 Prozent, betont Jäger. Bereits im vergangenen November waren die Einkommen im Zuge eines Tarifabschlusses gestiegen. „Der Bau boomt – getrieben von der hohen Nachfrage. Insbesondere die Wohnungsbau-Offensive der neuen Bundesregierung und anstehende Klima-Sanierungen werden auch in den nächsten Jahren für volle Auftragsbücher sorgen. Fachleute sollten sich deshalb nicht unter Wert verkaufen: Entscheidend ist, dass der Tariflohn gezahlt wird“, so die Gewerkschaft.