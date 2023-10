Größtes Projekt der Firmengeschichte: Kläger Group baut Energiepark

Spatenstich

Die Kläger Group hat den obligatorischen Spatenstich für den Solarpark in Hartha gesetzt. Foto: Kläger Group

Für einen neuen Energiepark setzte die Kläger Group, der auch Kläger Plastik aus Neusäß angehört, den Spatenstich auf einer freien Fläche neben dem Firmengebäude der Kläger SPC GmbH & Co. KG. Die in Hartha seit drei Jahrzehnten fest verwurzelte Firmengruppe will die aktuelle Energiepreis-Krise nutzen, um sich zukunftsfähig und umweltbewusst aufzustellen. Mit dem Solarpark soll eine proaktive Maßnahme ergriffen werden, um eine nachhaltige und krisensichere Zukunft zu ermöglichen.

So groß wird der Energiepark der Kläger Group

Der Spatenstich galt als Auftakt für den Bau einer Photovoltaik-Anlage auf einem Nachbargrundstück der Kläger SPC GmbH & Co. KG. In den letzten Monaten wurde als vorbereitende Maßnahme bereits an der Geländeplanierung gearbeitet für die nun anstehende Montage der Anlage. Mit einer Jahresertragsleistung von bis zu 1,5 Millionen Kilowattstunden und 2.500 Modulen auf einer Fläche von über 10.000 Quadratmetern soll dieser Solarpark in der Lage sein, einen erheblichen Anteil des Strombedarfs der Produktionsstätte für Hochleistungskunststoffteile durch Solarenergie zu decken.

So wurde der Baustart eingeleitet

Um den Startschuss für dieses Großprojekt gebührend zu legen, waren Vertreter aller Dienstleister, Politiker und Entscheider vor Ort. Neben der Geschäftsleitung, Kristian Kläger (CEO) und Achim Windschiegl (COO), den Projektleitern Matthias Fendt und Denny Fuhrmann von der Kläger Group durften auch Ronald Kunze (Bürgermeister der Stadt Hartha), Ronald Fischer (Bauamtsleiter der Stadt Hartha) sowie Michéle Rascher (CEO Timeless Planet) und Maik Schröder (Bauplanungsbüro Schröder) den Spaten symbolisch in die Erde stechen, um diesen besonderen Moment zu würdigen.

Energiepark soll Standorttreue verdeutlichen

Durch diese Investition in erneuerbare Energiequellen will die Kläger Group eine Reduzierung des ökologischen Fußabdrucks anstreben. Außerdem soll so auch ein klares Zeichen für die Bewahrung der über 100 Arbeitsplätze am Standort Hartha gesetzt werden. „Wir sind überzeugt, dass dieser Schritt uns dabei helfen wird, den Herausforderungen der Zukunft tatkräftig und innovativ zu begegnen“, bestätigt Kristian Kläger, CEO und geschäftsführender Gesellschafter der Kläger Plastik GmbH und der Kläger SPC GmbH & Co. KG.