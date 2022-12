Dynasys Datentechnik spendet an den Bunten Kreis

Für den guten Zweck

Stephan Krause, Geschäftsführer der Dynasys Datentechnik GmbH, überreicht densymbolischen Spendenscheck an Astrid Grotz, Vorstand der Stiftung Bunter Kreis. Foto: Bunter Kreis

Es ist eine besondere Geste zum 35-jährigen Firmenjubiläum. Die Dynasys Datentechnik GmbH spendet 5.000 Euro an den Bunten Kreis in Augsburg. Dies ist jedoch nicht die erste Spende des Unternehmens.

Seit vielen Jahren engagiert sich die Dynasys Datentechnik GmbH für schwerstkranke Kinder in der Region. Auch heuer hat das Augsburger IT-Unternehmen wieder für den Bunten Kreis gespendet. Anlässlich des 25-jährigen Firmenjubiläums überreichte Geschäftsführer Stephan Krause einen Spendenscheck in Höhe von 5.000 Euro an Astrid Grotz, Vorstand der Stiftung Bunter Kreis.

Weshalb sich Dynasys für die Spende entschieden hat

„Uns ist der regionale Gedanke beim Spenden wichtig“, erklärt Stephan Krause. „Mit dem Bunten Kreis haben wir eine soziale Einrichtung gefunden, die sich für Familien mit schwerstkranken Kindern in Schwaben einsetzt. Wir sind davon überzeugt, dass jeder gespendete Euro dort ankommt, wo er gebraucht wird.“ Für die nachhaltige Unterstützung der Dynasys Datentechnik GmbH bedankte sich Astrid Grotz herzlich.

Dynasys unterstützt den Bunten Kreis schon länger

Zu der jüngsten Spendenaktion von Dynasys erklärte Astrid Grotz: „Sie gehören zu unseren langjährigen und treuen Spendern. Für den Bunten Kreis ist Ihre Hilfe unglaublich wertvoll und gerade in diesen schwierigen Zeiten keinesfalls selbstverständlich.“ Seit 2006 unterstützt das IT-Systemhaus den Bunten Kreis und hat mittlerweile schon über 11.000 Euro für betroffene Familien gespendet, teilt der Bunte Kreis mit.