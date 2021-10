Deshalb findet der M-net Firmenlauf 2022 nicht virtuell statt

B4B WIRTSCHAFTSLEBEN SCHWABEN: Wie zufrieden sind Sie selbst mit dem diesjährigen Verlauf des Firmenlaufs und welche Resonanzen erhielten Sie? Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Katja Mayer: Wenn man sich die Rahmenbedingungen ansieht, können wir mit unseren virtuell PLUS M-net Firmenlauf Augsburg sehr zufrieden sein. Die Idee 17 Aktionspunkte mit Verpflegung, Fotopoint, Samba und medizinischer Betreuung zu betreiben, kam bei den Läufern sehr gut an. Ich denke so erklärt sich auch die erfreuliche Anmeldezahl von knapp 4.000.

10. M-net Firmenlauf 2021 in Augsburg

Weshalb gab es auch in diesem Jahr keine Siegerehrung?

Aus unserer Sicht gehört eine Siegerehrung zu einem echten Lauf, bei dem sich die potenziellen Sieganwärter auch „Aug in Aug“ duellieren können. Hinzu kommt unsere Überzeugung, dass jeder Teilnehmer ein Sieger ist. Dementsprechend wurden unsere zahlreichen Preise unter allen Finishern verlost.

Wie zuversichtlich sind Sie mit Blick auf das kommende Jahr?

Tatsächlich war ich für den diesjährigen Termin schon sehr zuversichtlich, aber es kam letztendlich doch wieder anders. Für 2022 bin ich allerdings nicht mehr nur zuversichtlich, sondern sicher, dass wir uns wieder persönlich an der Messe sehen.

Wie möchten Sie zum nächsten Firmenlauf wieder mehr Leute animieren sich anzumelden?

Ich denke Menschen zum Mitlaufen zu animieren, die aufgrund von Bedenken im Zusammenhang mit der Pandemie nicht mitlaufen, ist mit Werbemaßnahmen nicht möglich. Hier braucht es in der breiten Bevölkerung Vertrauen, dass die Normalität langsam wieder einkehrt.

Möchten sie Läufern zukünftig weiter die Möglichkeit anbieten mit der viRace App an den Start zu gehen, auch wenn der Firmenlauf wieder wie gewohnt stattfinden kann?

Darüber sind wir uns noch nicht ganz im Klaren. Wir haben dazu eine Befragung der Firmenläufer geplant. Diese wird aber voraussichtlich erst im Winter erfolgen.

Wie jedes Jahr spenden sie einen Teil der Startgelder. Warum haben Sie sich kurzfristig entschieden den regionalen Opfern des Brands in der Karolinenstraße zu helfen?

Ich denke besonders in diesem Fall ist schnelle, unbürokratische Hilfe wichtig. Die jungen Menschen standen plötzlich buchstäblich nackt auf der Straße. Mit meiner Spende wollte ich einen Beitrag leisten, der den Betroffenen zur Überbrückung hilft. In diesem Zusammenhang möchte ich auch der Bürgerstiftung Augsburg danken, die die Verwaltung, Verteilung und Auszahlung übernommen hat.

Ein Rückblick auf die vergangenen Firmenläufe weckt Hoffnungen auf einen gemeinsamen Start am Messegelände für 2022.