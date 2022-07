Personalie

Das ist das neue Führungsduo der S-International Business

Das neue Führungsduo von S-Internatinal Business, Dominik Mittring (links) und Heinrich Reßle (rechts). Foto: S-International Business

Von Michael Ermark

Jetzt leitet Dominik Mittring zusammen mit Heinrich Reßle die S-International Business. Er folgt auf Bernd Cullmann, der nach 14-jähriger Tätigkeit für das Unternehmen in den Ruhestand wechselte. Was er in seiner neuen Position plant.

Dominik Mittring hat seine Wurzeln in der Sparkasse. Er begann seine berufliche Laufbahn in einem mittelgroßen Haus in Baden-Württemberg. Weitere Stationen waren die Bayerische Landesbank sowie die Landesbank Baden-Württemberg. Von Beginn an lag sein Fokus auf dem internationalen Geschäft sowie auf dem Zins-, Währungs- und Rohstoffmanagement speziell in der Betreuung von Mittelstandskunden. Dazu leitete er verschiedene Projekte und wirkte auf Verbandsebene mit. Ein Diplom- und ein Master-Abschluss im Bereich Finance Banking bilden dabei das akademische Fundament seiner Tätigkeit. Fokuspunkt Mittrings liegt auch im Vertrieb

Mittring freut sich auf die neue Herausforderung und die Zusammenarbeit mit dem neuen Team: „Mit unserer breiten Expertise und unserem globalen Netzwerk sind wir Partner der mittelständischen Unternehmen im internationalen Geschäft. Diese unterstützen wir mit maßgeschneiderten und ganzheitlichen Lösungen entlang der Wertschöpfungskette." Einen Schwerpunkt für die neue Aufgabe sieht er im Vertrieb und erklärte deshalb hierzu: „Hier werden wir noch präsenter werden und neue Kunden gewinnen." Der neue Geschäftsführer bedankte sich zum Amtsantritt allerdings auch bei seinem Vorgänger Bernd Cullmann, der das Unternehmen in den Ruhestand verlässt, für dessen geleistete Arbeit: „Bernd Cullmann war zusammen mit Heinrich Reßle der Gründungsvater der S-International und hat diese seitdem mit überragendem Einsatz geleitet. Dass das Unternehmen so erfolgreich ist, ist zu einem großen Teil der Verdienst der bisherigen Geschäftsleitung." Was das neu Führungsduo für die Zukunft plant

„Auf Basis des robusten und zukunftsfähigen Geschäftsmodells mit viel Potenzial möchte ich dazu beitragen und wesentliche Impulse setzen, um die positive Entwicklung weiter voranzutreiben", sagt Mittring in Hinblick auf die weitere Entwicklung von S-International Business. Ziel sei es, die Präsenz bei den Unternehmenskunden der angeschlossenen Sparkassen weiter auszubauen. Viele Themen wie die gegenwärtige politische Lage, gestörte Lieferketten, fehlende beziehungsweise volatile Rohstoffe sowie weitere wirtschaftliche Anomalitäten und deren Auswirkungen auf die Zins-, Währungs- und Rohstoffmärkte stellen die Kunden vor große Herausforderungen. „Wir kümmern uns als erfahrener und leistungsfähiger Partner um alle Details im internationalen Geschäft und dem Zins-, Währungs- und Rohstoffmanagement – damit unsere Kunden sich auf ihr Kerngeschäft fokussieren können", führt Mittring weiter aus.