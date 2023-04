Blitzmarathon 2023: Hier wird in Augsburg und Umgebung geblitzt

Geschwindigkeitsfallen

Symbolbild. Der Blitzer-Marathon steht ernet bevor. Foto: Tim Reckmann / pixelio.de

Die verstärkten Geschwindigkeitskontrollen sollen bis Samstag, den 22. April, 6 Uhr stattfinden. Insgesamt rund 2.000 Personen werden in ganz Bayern den Verkehr an rund 1.800 möglichen Messstellen überwachen. „Unser Blitzmarathon soll wachrütteln, sich unbedingt an die Tempolimits zu halten. Denn Rasen kann töten! Zu hohe und nicht angepasste Geschwindigkeit war 2022 die Ursache für mehr als ein Viertel aller tödlichen Verkehrsunfälle in Bayern. Die Zahl der dabei Getöteten stieg im Vergleich zum Vorjahr um knapp 35 Prozent auf 147. Es geht nicht darum, möglichst viele Bußgeldbescheide zu verschicken.“, erklärte Bayerns Innenminister Joachim Herrmann im Vorfeld des zehnten Bayerischen Blitzmarathons.

Wo wird in Augsburg geblitzt?

B17, Geschwindigkeitsmessung mit zivilem Dienstfahrzeug, innerorts (variabel)

Pferseer Unterführung, innerorts (30)

Konrad-Adenauer-Allee, innerorts (30)

Berliner Allee / Franz-Josef-Strauß-Straße, innerorts (50)

Donauwörther Straße, innerorts (50)

Eschenhofstraße, innerorts (30)

Stuttgarter Straße, innerorts (50)

Carl-Schutz-Straße, innerorts (30)

Hirblinger Straße, innerorts (50)

Sommestraße, innerorts (30)

Friedberger Straße, innerorts (50)

Staatsstraße 2035, Abs 760, Fri. Mühlhausen, außerorts (70)

Staatsstraße 2381, Abs. 80, Fri. Gersthofen, außerorts (70)

Haunstetter Str./Landsberger Str./Königsbrunner Str., innerorts (50)

Friedrich-Ebert-Straße, innerorts (50)

Hier sind Blitzer im Landkreis Augsburg aufgestellt:

Neusäß Steppach, B300 Sandberg, außerorts (70)

Mittelneufnach Reichertshofen, St. 2026 Richtung Mittelneufnach, außerorts (70)

Meitingen Herbertshofen, Kreisstraße A 29, außerorts (70)

Kutzenhausen, Bundesstraße 300, Höhe Maingründel, außerorts (70)

Königsbrunn, Lechstraße / Benzstraße, außerorts (70)

Königsbrunn, Gartenstr., innerorts (50)

Königsbrunn, Egerländer Str., innerorts (30)

Königsbrunn, Römerallee, innerorts (50)

Diedorf Markt, B300, Höhe Kreisbauhof, außerorts (100)

Diedorf Markt / Ustersbach, B300, zwischen Diedorf und Gessertshausen, außerorts (100)

Bobingen Straßberger Straße / Krumbacher Straße, außerorts (60)

Bobingen Krumbacher Straße, Höhe Schulkomplex, innerorts (30)

Biberbach Biberbach OT Feigenhofen, Kreisstraße A 12, außerorts (60)

Biberbach Feigenhofen, Kreisstraße A 12, außerorts (60)

Adelsried, Staatsstraße 2036 zw. Heretsried und Holzhausen, außerorts (70)

Altenmünster, Hauptstr. OE von Hennhofen, innerorts (50)

Schwabmünchen Süd, Südumfahrung, St. 2035 Staatsstraße außerorts (70)

Schwabmünchen Hirschwang, A 17, Schwabegger Straße Kreisstraße außerorts (100)

Schwabmünchen Nord, St. 2035 Richtung Mittelstetten Staatsstraße außerorts (80)

Schwabmünchen / Untermeitingen, Staatsstraße 2027, außerorts (100)

Lkr. Augsburg B2 Geschwindigkeitsmessung mit zivilem Dienstfahrzeug, außerorts (variabel)

Lkr. Augsburg B17 Geschwindigkeitsmessung mit zivilem Dienstfahrzeug, außerorts (variabel)

Lkr. Augsburg B300 Geschwindigkeitsmessung mit zivilem Dienstfahrzeug, außerorts (variabel)

Lkr. Augsburg B10 Geschwindigkeitsmessung mit zivilem Dienstfahrzeug, außerorts (variabel)

Lkr. Augsburg A8 Geschwindigkeitsmessung mit zivilem Dienstfahrzeug, außerorts (120)

Thierhaupten Staatsstraße 2381, Abschn. 220, zwischen Thierhaupten und Sand, außerorts (80)

Thierhaupten Staatsstraße 2381, zwischen Thierhaupten und Rain, außerorts 80

Thierhaupten Kreisstraße A26, zwischen Thierhaupten und Neukirchen, außerorts 100

Autofahrer sind trotz Ankündigung unvorsichtig

Beim neunten Bayerischen 24-Stunden-Blitzmarathon im März 2022 hatte die Bayerische Polizei 9.756 Geschwindigkeitssünder erwischt. Trotz ebenfalls frühzeitig veröffentlichter Messstellen kam es zu dieser hohen Zahl an Verstößen. Der traurige Höchstwert wurde bei einem Autofahrer gemessen, der auf der BAB995 bei Unterhaching mit 190 Stundenkilometern anstatt der erlaubten 80 gemessen wurde.