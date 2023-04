Bernd Siegmund GmbH bleibt der Hauptsponsor der Basketballer des FC Bayern

Partnerschaft

Die Siegmund Belegschaft mit Herbert Hainer (Mitte). Foto: siegmund

Die Basketballer des FC Bayern können sich auf ihren Hauptsponsor verlassen. Denn die Bernd Siegmund GmbH hat ihre Partnerschaft verlängert. So sieht das Engagement im Detail aus.

Die Bernd Siegmund GmbH bleibt über die aktuelle Saison hinaus wichtigster Partner der Basketballer des FC Bayern. Bis mindestens 2025 wird Siegmund mit seinem Logo auf der Trikotbrust und jetzt zusätzlich auch auf der Vorderseite der zum Aufwärmen genutzten „Shooting-Shirts“ sichtbar sein. Firmengründer und Geschäftsführer Bernd Siegmund und Herbert Hainer, Präsident des FC Bayern München, gaben dies bei einem Zusammentreffen in der Siegmund-Firmenzentrale in Oberottmarshausen bekannt und ernteten großen Applaus aus der Belegschaft.

Anzeige Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

So bewertet der Verein die Partnerschaft mit Bernd Siegmund

„Die junge Partnerschaft mit Siegmund stand von Beginn an unter einem guten Stern und für beide Seiten ist die Verlängerung deshalb ein logischer Schritt“, sagte Klubchef Hainer. „Der Austausch und die Zusammenarbeit mit diesem familiengeführten Unternehmen von internationalem Format gestalten sich ganz hervorragend, das passt auf allen Ebenen einfach perfekt, und mit dem Pokalsieg haben wir sehr schnell ein erstes Erfolgserlebnis gemeinsam feiern können. Wir bedanken uns bei der Bernd Siegmund GmbH ganz herzlich für das entgegengebrachte Vertrauen und freuen uns jetzt auf weitere Meilensteine auf unserem gemeinsamen Weg.“

Anzeige Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Das sagt Bernd Siegmund zu der Zusammenarbeit mit dem FC Bayern

Geschäftsführer Bernd Siegmund ergänzte dazu: „Es war ein sehr spannender Schritt für uns, im letzten Jahr neuer Hauptsponsor des FC Bayern Basketball zu werden. Wir haben seither nicht nur die Begeisterung für diesen Sport im Allgemeinen entdeckt, sondern auch ein sehr positives Gefühl in der Zusammenarbeit mit dem FC Bayern Basketball entwickelt. Im ersten Jahr haben wir sehr viel lernen können. Dies wollen wir gerne fortsetzen und zudem im Sinne des Unternehmens umsetzen, um zukünftig noch mehr von dem Sponsoring mit der größten Marke im deutschen Profisport profitieren zu können. Wir sind stolz, auch in den kommenden Jahren Hauptsponsor des FC Bayern Basketball zu sein und sehen dem mit Freude entgegen.“ Mit der Vertragsverlängerung geht Siegmund den wichtigen Schritt des FC Bayern Basketball in den SAP Garden, der neuen Spielstätte des Vereins, der aktuell auf dem Olympiaparkgelände entsteht, mit.