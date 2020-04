Bayerisch-schwäbische Wirtschaft braucht Perspektiven

Dr. Marc Lucassen, Hauptgeschäftsführer der IHK Schwaben, fordert Perspektiven für eine Ende des Shut-Downs für die Unternehmen in Bayerisch-Schwaben. Foto: IHK Schwaben

In Österreich wird das Wirtschaftsleben ab 14. April langsam wieder angekurbelt. Was bedeutet es für die bayerisch-schwäbischen Unternehmen, wenn Bayerns Ministerpräsident Markus Söder sich an diesem Fahrplan orientiert? Dr. Marc Lucassen, Hauptgeschäftsführer der IHK Schwaben, analysiert die Situation aus Sicht der Betriebe.