Augsburger Wirtschaftskanzlei Scheidle & Partner stellt neuen Berater vor

Personalie

Dr. Johannes Maidl verstärkt das Berater-Team von Scheidle & Partner. Foto: Scheidle & Partner

Der gebürtige Augsburger Johannes Maidl war über 20 Jahre als Rechtsanwalt in München tätig, überwiegend in US-/UK-Kanzleien. Vor seiner Zeit als Rechtsanwalt arbeitete er als wissenschaftlicher Assistent an den Universitäten Augsburg und München.

Diese Fokuspunkte legt Dr. Maidl

Seiner anwaltlichen Tätigkeit hat Dr. Maidl von Beginn an eine wirtschaftsrechtliche Ausrichtung gegeben und sich zunehmend auf das Gesellschaftsrecht konzentriert. Neben dem klassischen Gesellschaftsrecht und Umstrukturierungen legte Dr. Maidl den Schwerpunkt seiner Tätigkeit auf die Bereiche Mergers & Acquisitions und Venture Capital, zu denen er seit 1999 bei zahlreichen nationalen und grenzüberschreitenden Transaktionen sowie Finanzierungen beraten hat

Diese Aufgabenfelder betreut Dr. Maidl bei Scheidle & Partner

Johannes Maidl verstärkt das Team von Scheidle & Partner in traditionellen Beratungsschwerpunkten der Wirtschaftskanzlei, der laufenden gesellschaftsrechtlichen Beratung, gesellschaftsrechtlichen Gestaltung und Umstrukturierung. Zudem wird Dr. Maidl auch im Team von Scheidle weiterhin als Transaktionsanwalt bei Unternehmenskäufen und Venture Capital-Finanzierungen beraten. Verstärkt wird sich Dr. Maidl zukünftig dem Thema Compliance zuwenden, das längst auch Unternehmen ohne Börsennotierung als maßgeblichen Faktor für ihren Erfolg identifiziert haben und das dementsprechend einen zentralen Baustein im Beratungsangebot von Scheidle darstellt. Dr. Maidl werde zudem seine Erfahrung aus streitigen Auseinandersetzungen, auch vor Schiedsgerichten, in das Team von Scheidle einbringen, berichtet die Kanzlei in einer Mitteilung.