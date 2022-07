Augsburger Wirtschaftkanzlei Sonntag fusioniert mit Ulmer Beratungsgesellschaft

Zusammenschluss

Der Standort von Sonntag im Prinz-Karl-Palais in Augsburg. Foto: B4BSCHWABEN.de

Zum kommenden Jahreswechsel sichert sich die Augsburger Wirtschaftskanzlei Sonntag weiteres Know-How. Mit wem sie sich zusammenschließen und welche Beratungsschwerpunkte damit gestärkt werden.

Die Wirtschaftskanzlei Sonntag schließt sich zum Jahresanfang 2023 mit der Ulmer Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft SP&P zusammen. Durch den Zusammenschluss des Teams von SP&P mit Sonntag & Partner am Standort Ulm entstehe eine breit aufgestellte Wirtschaftskanzlei für die Region.

SP&P ist eine regional etablierte Gesellschaft, die sich vor allem auf die Beratung mittelständischer Unternehmen ausrichtet. Aber auch Freiberufliche machen einen großen Teil der bestehenden Mandate aus. Mit 10 Berufsträgern und 25 Mitarbeitenden ist sie eine der führenden Kanzleien am Standort Ulm. Die Beratungsschwerpunkte liegen im Rechnungswesen, der Wirtschaftsprüfung sowie in der Steuer- und Unternehmensberatung. Sonntag als Augsburger Wirtschaftskanzlei vereint mit aktuell mehr als 400 Mitarbeitenden die Bereiche Wirtschaftsprüfung, Steuer- und Rechtsberatung an den Standorten Ulm, Augsburg, München und Nürnberg.

Durch den Zusammenschluss von SP&P mit Sonntag versprechen sich beide Sozietäten die Ausweitung ihres individuellen Beratungsspektrums für ihre Mandanten. „Mit der erweiterten Präsenz am Standort Ulm setzen wir auf weiteres Wachstum unserer Kanzlei, das durch die herausragende Expertenkompetenz seitens der SP&P-Mitarbeitenden in den Bereichen Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung gestärkt wird.“, betonen Wolfgang Fratz und Joachim Mairock, Gesellschafter von Sonntag aus Augsburg.

„Mit diesem, für uns großen Schritt sowie dem um die Expertise der Rechtsberatung ergänzten Leistungsportfolio von Sonntag möchten wir unseren Mandanten eine noch umfangreichere und lösungsorientiertere Betreuung aus einer Hand ermöglichen, um unseren Standort Ulm zu stärken und Präsenz zu zeigen“, ergänzen Rainer Hermle und Lutz Dittmar, Partner der SP&P.