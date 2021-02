Augsburger SportBrain verstärkt Management mit TV-Experte

Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Die Augsburger Agentur SportBrain verpflichtet Oliver Nowotny als neuen Director Content & New Business. Mit ihm komme, erklärt die Agentur in einer Mitteilung, ein langjährig und international erfahrener Experte für Storytelling und Business Model Innovation an Bord. Oliver Nowotny hat für Discovery, eines der global führenden Medienunternehmen, unter anderem den „Männersender“ DMAX zu einem Marktführer in seinem Segment entwickelt und zahlreiche auch international erfolgreiche Dokumentationen, Doku-Soaps, Mystery- und Crime-Serien entwickelt und produziert. Mit seiner Expertise will SportBrain die wachsenden Leistungsbereiche Social Media Marketing, Storytelling und Content Production noch weiter verzahnen und seine Stellung im Bereich Multichannel Marketing in der Region weiter ausbauen.

In seiner neuen Position bei SportBrain wird Oliver Nowotny gemeinsam mit CEO Christoph von Külmer und seinem Team zukünftig die Bereiche Multichannel-Strategien, Campaigning und Content Production weiter ausbauen. In seinem Aufgabenbereich soll er außerdem neue Geschäftsfelder für die stark wachsende Agentur entwickeln. Mit seiner Leidenschaft für Storytelling sollen dadurch neue digitale Formate entwickelt werden, wodurch SportBrain mehr Möglichkeiten realisieren möchte digitale Sichtbarkeit zu erhöhen. Bereits im letzten Jahr hat die Augsburger Agentur den Bereich Content Production stark ausgebaut: So produziert SportBrain in seinem neuen Aufnahmestudio in Gersthofen seit Anfang 2020 auch virtuelle Veranstaltungen, Messeauftritte und digitale Events für Kunden in ganz Europa.

Christoph von Külmer, CEO und Gründer SportBrain erklärte zur Berufung von Nowotny: „Mit Oliver Nowotny gewinnen wir einen der erfahrensten Content Producer in ganz Deutschland für unsere Agentur. In seiner neuen Rolle als Director Content & New Business wird er die 360°-Multichannel-Strategien mit unserem Creative Director Fabian Schoeller koordinieren und stetig im Sinne unserer Kunden weiterentwickeln.“ Außerdem ergänzte er: „Dank seiner breit gefächerten Erfahrung im operativen und strategischen Management bei großen TV-Sendern wird er die Unternehmensstrukturen von SportBrain nachhaltig ausbauen und neue Geschäftsbereiche mit unseren Brains entwickeln. Das ganze Team und ich freuen uns riesig auf die Zusammenarbeit mit Oliver. Gemeinsam werden wir SportBrain nach unserer Vision “Menschen begeistern“ weiterentwickeln!“ Oliver Nowotny zeigte sich unterdessen positiv: „Ich freue mich sehr über die Zusammenarbeit mit dem gesamten SportBrain-Team! Christoph von Külmer und seine Agentur kenne und schätze ich seit vielen Jahren – und was uns immer verbunden hat ist die Leidenschaft für einzigartiges und innovatives Storytelling.“