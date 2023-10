Augsburger MBM Innovations GmbH führt Viertagewoche wegen Energiekrise ein

New Work

Sabrina Mayer-Mai und Julia Mayer leiten die MBM Innovations GmbH in dritter Generation. Foto: MBM Innovations GmbH

Seit Oktober gelten die neuen Geschäftszeiten von Montag bis Donnerstag von 06:30 Uhr bis 17:00 Uhr. Das Augsburger Familienunternehmen verkürzte damit in dritter Generation nach über 50 Jahren seine Arbeitszeiten. Von den Arbeitnehmern soll dies positiv aufgenommen worden sein. „Ich arbeite seit über 40 Jahren bei MBM und finde es klasse, dass wir die Viertagewoche bei uns im Betrieb nun eingeführt haben“, sagt unter anderem Meister Rudolf Steiner. Das Personal profitiere von einer besseren Work-Life-Balance, doch leidet darunter die Produktivität?

Nimmt die Wirtschaftlichkeit mit der Viertagewoche ab?

Mit dem Arbeitszeitmodell von MBM wurden die Wochenstunden lediglich von 40 auf 39 reduziert. Damit wird kaum weniger gearbeitet als es an fünf Tagen in der Woche der Fall wäre. Die bisher freitags bis zur Mittagszeit verrichteten Arbeitszeiten, leisten die Mitarbeiter nun verteilt an den anderen Tagen ab. Angst vor geringerer Produktivität hat das Unternehmen daher nicht. „Wir möchten unserem Team eine optimale Work-Life-Balance bieten, daher haben wir uns als innovatives Unternehmen für die Viertagewoche entschieden. Zufriedene und glückliche Mitarbeiter sind essentiell für einen langfristigen Unternehmenserfolg. “, erklärt Sabrina Mayer-Mai, Prokuristin bei MBM Innovations.

Wie viel spart MBM an Kosten ein?

Die Entscheidung sei nicht nur der aktuellen Situation geschuldet. Mit einem Produktionstag weniger, verspricht sich das Augsburger Unternehmen dennoch lohnenswerte Energieeinsparungen. Weniger Strom für Fertigungstätigkeiten und Computer sowie Licht, Wasser und Heizung sollen den Betrieb wettbewerbsfähiger machen. Insbesondere der moderne Maschinenpark soll im abgeschalteten Zustand die erhöhten Versorgungspreise abfedern.

Die Viertagewoche sorgt bei der MBM innovations GmbH mit Sitz in Augsburg künftig für mehr Produktivität für die Entwicklung der komplexen Maschinen. Foto: MBM Innovations GmbH

Lockt das Arbeitszeitmodell neues Personal?

Mayer-Mai betont, dass die Viertagewoche aber auch zugunsten der Mitarbeiter eingeführt wurde. MBM habe damit eine flexiblere Wochengestaltung seiner Belegschaft ermöglichen wollen. Einsparungen von Fahrtkosten, mehr Zeit zum Ausgleich und unkompliziertere Arztbesuche sowie Behördengänge seien das Resultat. Damit wolle die Firma auch in Zukunft auf dem Arbeitsmarkt punkten. Die Fachkraftgewinnung sei für den Hersteller von Verspackungslösungen elementar für das angestrebte Wachstum. Mit einer besseren Vereinbarkeit von Familie, Freizeit und Beruf soll dies nun gelingen.