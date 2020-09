Anne Zimmermann übernimmt RT1-Redaktionsleitung

Anne Zimmermann folgt ab 1. Oktober auf Stefan Mack, der das Unternehmen auf eigenen Wunsch verlassen hat. Sie verantwortet künftig als Redaktionsleiterin den Bereich der aktuellen Berichterstattung und leitet die Newsredaktion.

Zimmermann ist seit 2015 bei RT1

Anne Zimmermann ist bereits seit fünf Jahren in den RT1-News zu hören. „Als begeisterte Radiomacherin und ‚Nachrichtenjunkie' – wie sie von sich selbst sagt – freut sie sich auf den neuen Verantwortungsbereich und weiß ein tolles Nachrichten-Team um sich", heißt es in einer Mitteilung von RT1. Seit mittlerweile fast 25 Jahren ist die Augsburgerin „am Mikro“ – vor allem in den Nachrichten. Davon viele Jahre beim Bayerischen Rundfunk in München, Berlin und Wien und seit 2015 bei HITRADIO RT1.

„Ich freue mich auf die neue Aufgabe. Es ist eine spannende Herausforderung, gerade mit Blick auf unser neues Sendegebiet. Wir senden jeden Tag aktuelle Nachrichten aus unserer Region mit dem feinen Interessens-Gespür für unsere Hörer. Die RT1-Reporter sind hierfür in allen Winkeln unseres Sendegebiets unterwegs und bereiten die Themen so auf, dass sie nah am Hörer sind und einen Mehrwert bringen“, so Anne Zimmermann, die neue HITRADIO RT1-Redaktionsleitung.

Über HITRADIO RT1

HITRADIO RT1 ist ein Tochterunternehmen der rt1.media group, im Verbund der Mediengruppe Pressedruck, mit Sitz im Medienzentrum Augsburg. RT1 betreibt Lokalstationen in Augsburg, Neuburg-Schrobenhausen, Donauwörth und Memmingen.