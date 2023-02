Afa 2023 im XXS-Format: Ist das Augsburger Messetrio nur eine Notlösung?

Veranstaltung

Archivbild. Auf der Afa 2023 hoffen regionale Aussteller wieder auf zahlreiche Besucher. Foto: B4BSCHWABEN.de

Augsburg und die Region präsentieren sich fünf Tage lang in sieben Hallen des Augsburger Messegeländes – so zumindest lautete der Rahmen der letzten Afa. Die jüngste Veranstaltung des Messformats liegt nun bereits drei Jahre zurück. Corona hat die Augsburger Frühjahrsausstellung aber nicht nur verhindert, sondern nachhaltig verändert. Das zeigt sich allein in den Eckdaten zum Comeback des einstigen Besuchermagnets. Denn die Ausstellung findet nur noch an drei Tagen in lediglich zwei Hallen statt. Deshalb geht es bei der Kooperation mit den Immobilientagen Augsburg und Volt auch nicht nur um ein zukunftsorientiertes Messeerlebnis. Die kleinste Afa aller Zeiten wäre ohne den gemeinsamen Auftritt nämlich vermutlich zu dünn aufgestellt.

Anzeige Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Warum hat die Afa 2023 so wenig Aussteller?

Weniger Unternehmen als üblich, wollten sich dieses Jahr an der Messe beteiligen. Ein Grund dafür seien in Zeiten der Inflation und Energiekrise die dafür anfallenden Kosten. Viele möchten sich diese momentan nicht leisten, berichtet Winfried Forster, Pressesprecher der AFAG-Messen und Ausstellungen GmbH. Aber auch der Fachkräftemangel schlage sich laut ihm auf die Messebranche nieder: „Von vielen Firmen erhielten wir auch Absagen, weil ihnen einfach Personal fehlt, dass am Wochenende auf der Messe präsent sein kann.“ Das Spektrum der Afa 2023 sei dennoch wie gewohnt: Von Gesundheit über Wohnen bis hin zur Freizeitgestaltung sollen sich alle bekannten Themenbereiche wieder finden lassen. „In der Tiefe“ jedoch, hat das Angebot stark eingebüßt, wie Forster verrät.

Anzeige Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Wer profitiert am meisten von der Neuausrichtung der Afa?

Ob die Afa auch ohne den Zusammenschluss als Messetrio so stattgefunden hätte, sei für den Pressesprecher schwer zu beantworten. „Sicherlich hätte die Messe so veranstaltet werden können. Aber die Sinnhaftigkeit wäre für Besucher und Aussteller gleichermaßen in Frage zu stellen gewesen“, wie Forster meint. Dass also nur die Immobilientage Augsburg und Volt von dem Bekanntheitsgrad der Afa profitieren, ist ein Irrglaube. Mit dem Portfolio der beiden Partnermessen kann sich die Augsburger Frühjahrsaufstellung überhaupt erst in einer ansprechenden Breite seinen Besuchern präsentieren. Die Neuausrichtung ist daher nicht nur ein innovatives Konzept, sondern auch ein aus der Not entstandener Rettungsversuch.