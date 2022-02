AEV: Zuschauer dürfen wieder mit 2G-Regel ins Stadion

Erneute Lockerungen für Sportveranstaltungen hat die Bayerische Staatskanzlei vergangene Woche auf den Weg gebracht. Die jüngsten Änderungen greifen erstmalig beim Heimspiel gegen die Adler Mannheim am Mittwoch, 23. Februar 2022 um 19:30 Uhr.

Die aktuelle Fassung der Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung sieht für den Einlass nun die 2G-Regel vor. Zutritt erhalten Personen, die geimpft oder genesen oder noch nicht 14 Jahre alt sind. Der zusätzliche Testnachweis beziehungsweise die Notwendigkeit der Auffrischungsimpfung entfällt. Minderjährige Schüler ab 14 Jahre, die regelmäßigen Testungen im Rahmen des Schulbesuchs unterliegen sowie Kinder bis zum sechsten Geburtstag oder noch nicht eingeschulte Kinder stehen Geimpften oder Genesenen gleich. Ebenso entfallen ist die Pflicht zur Kontaktdatenerfassung sowie zum Verkauf ausschließlich personalisierter Tickets bei Sportveranstaltungen, meldet der AEV.

Die maximale Kapazität des Curt-Frenzel-Stadions von 3.089 lässt allerdings weiterhin keinen Einzelkartenverkauf zu und genügt dem Club, alle Verpflichtungen gegenüber Fans mit Dauerkarten und Werbepartnern zu erfüllen.

Unverändert gelten unterdessen folgende Schutzmaßnahmen: Es gilt die Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske. Wo immer es möglich ist, wird die Einhaltung des Mindestabstands empfohlen. Es steht allen Fans mit Sitzplatzanspruch offen, sich im CFS andere Plätze in Blöcken mit geringer Auslastung zu suchen, insofern diese nicht durch ihren Inhaber belegt sind. Fans auf den Stehrängen sind angehalten, das Platzangebot in den Blöcken B, C und I bis L auszunutzen und sich möglichst abstandswahrend zu verteilen. Die Verpflichtung zur Einhaltung eines Abstands von 1,5 Metern ist aber entfallen.

Wichtig für alle Dauerkartenbesitzer ist zudem, dass die silbernen Hologrammaufkleber auf den Plastikkarten aufgrund der nun gültigen 2G-Zugangsregeln wieder gelten und der vollständige Impfschutz beim Einlass so nachgewiesen werden kann. Der verpflichtende Identitätsnachweis beim Zugang zum Stadion bleibt weiterhin bestehen.