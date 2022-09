Neue Auszubildende starten in ihre berufliche Zukunft bei der Julius Zorn GmbH

Ausbildungsbeginn

Das Firmengebäude am Standort in Aichach. Foto: Julius Zorn GmbH

Die Julius Zorn GmbH (Juzo) hat im September neue Auszubildende am Standort in Aichach eingestellt. Welche Stellen besetzt wurden und wie die ersten Berufswochen abliefen.

Acht Auszubildende durfte Juzo am 01.09.2022 zum Ausbildungsstart begrüßen. Insgesamt entschieden sich fünf junge Menschen für eine kaufmännische Ausbildung. Vier davon möchten eine Ausbildung zum Industriekaufmann absolvieren, während ein anderer seine Ausbildung zum Veranstaltungskaufmanns begonnen hat. Die IT-Abteilung wird künftig durch einen Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung verstärkt. Im gewerblichen Bereich werden ein Fachlagerist und ein Produktionsmechaniker mit der Fachrichtung Textil in das Berufsleben starten.

Unterstützung der Auszubildenden beim Berufseinstieg

In den kommenden drei Jahre warten auf die Berufsanfänger eine Vielzahl von neuen Herausforderungen. „Zusammen mit den Ausbildungsleitern und den Auszubildenden, die schon länger im Unternehmen sind, werden wir die Zeit gut und mit großer Freude meistern. Die aktuellen Azubis werden die Neuankömmlinge durch die ersten Wochen begleiten und stehen auch sonst mit Rat und Tat zur Seite“, erklärt Marion Huber, Personalleitung bei Juzo.

Der Start ins Unternehmen

Am ersten Arbeitstag durften die Azubis nach der offiziellen Begrüßung, bei dem zudem auch ein Gruppenbild geschossen wurde, eine IHK Schulung besuchen. Um den Teamzusammenhalt zu stärken, wurde eine Teambildungsmaßnahme durchgeführt. Alle Auszubildenden fuhren am ersten Wochenende nach Mühltal in die Wildschönau.