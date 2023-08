Max Rösele feiert 70-jähriges Jubiläum in der Bäckerei Scharold

Feierlichkeit

Rainer und Richard Scharold (rechts) gratulieren ihrem Jubilar Max Rösele zu 70 Jahren Betriebszugehörigkeit. Foto: Sabine Roth

Seit sieben Jahrzehnten arbeitet der Friedberger bereits in der Bäckerei. In Rente möchte der 84-jährige allerdings noch nicht gehen. An zwei Tagen in der Woche arbeitet er in der Bäckerei und kümmert sich um die Teigmischungen.

Seit 70 Jahren arbeitet Max Rösele bei der Bäckerei Scharold und an Aufhören ist für den 84-jährigen nicht zu denken. Eigentlich wollte er mit 63 Jahren bereits in Rente gehen. Rösele stellte allerdings schnell fest, dass er in seinem Beruf weiterhin tätig sein möchte.

Der Stollenpapst

Rösele arbeitet daher immer noch jeden Dienstag und Samstag in der Backstube in Derching. An diesen Tagen kümmert er sich von ein Uhr nachts bis sieben Uhr morgens, um mehrere Teigmischungen. Die Brezen und Weihnachtsstollen sind ihm dabei besonders wichtig, daher erhielt er auch den Spitzname „Stollenpapst“. Die Rezepte für die Backwaren hat er alle im Kopf. „Ohne unseren Max würde viel Wissen verloren gehen und verpuffen!“, erklärt Rainer Scharold, Sohn von Seniorchef Richard Scharold.

Werdegang

Rösele bewarb sich bei der Bäckerei Scharold 1953. Sein Bruder machte da bereits eine Lehre und die Bäckerei suchte damals noch nach Auszubildenden. Rösele war damals erst 14 Jahre alt, bewarb sich aber trotzdem und bekam die Lehrstelle. Seit dem hat er bereits fünf Generationen in der Backstube während ihrer Ausbildung begleitet. Dementsprechend hatte er stets eine sehr enge Beziehung mit der Familie Scharold und war in der Friedberger Altstadt als radelnder Brötchenlieferant sehr bekannt. „Die Leute haben mich damals gefürchtet, wenn ich mit meinem Fahrstiel um die Ecke kam“, erklärt Max Rösele. Als sein Seniorchef Richard Scharold noch ein kleines Kind war, nahm Rösele ihn oft während der Lieferungen im Fahrradkorb mit. Danach brachte er ihm das Backhandwerk bei. Richard Scharold erinnert sich: „Auf ihn haben wir immer hundertprozentig zählen können. Das ist selbstverständlich heute noch der Fall und das schätzen wir sehr, gerade wenn man bedenkt, dass das selten geworden ist“.