Verlosung: Tageskarten für die THERME ERDING zu gewinnen!

In der größten Therme der Welt, der Therme Erding, entdecken die Gäste ein traumhaftes Urlaubsparadies unter Palmen. 185.000 qm weitläufige Urlaubsfläche und ein unvergessliches Open-Air-Urlaubsareal garantieren Südseefeeling pur und bieten Erholung, Spaß und Action für alle Ansprüche.

In der VitalTherme & Saunen (ab 16 J., textilf.) laden liebevoll gestaltete Sauna- Variationen ab 60° zum Relaxen ein, wobei kreative Aromaerlebnisse das frühere Aufgussprogramm ersetzen. Gerade im Sommer stärkt die kurze Wärme-Kur Herz, Kreislauf und Immunsystem. Dampfbäder, Niedertemperatursaunen sowie Infrarotkabinen bleiben vorerst geschlossen. Zwischen den Saunagängen entspannen die Besucher in den liebevoll gestalteten Ruheoasen oder genießen einen fruchtigen Cocktail an der Poolbar. Eine Vielzahl an kostenlosen Aktiv- & Wellnessprogrammen macht das Urlaubsglück perfekt.

In der türkis-glitzernden Wellenlagune badet man wie im echten Meer und das riesige Rutschen-El-Dorado Galaxy Erding mit 9 mega Sommerrutschen bringt große und kleine Abenteurer zum Strahlen.

Derzeit läuft die Kernsanierung der Glaskuppel in der Ur-Therme und VitalOase auf Hochtouren, wodurch diese Bereiche erst im Spätsommer oder frühen Herbst wieder öffnen.

Für den Thermenbesuch wird an Wochenenden, Feiertagen sowie in den Ferien eine Online-Reservierung empfohlen.

Weitere Infos zum Thermenbesuch, dem Hygiene- und Sicherheitskonzept und zur Online-Reservierung: www.therme-erding.de.

B4B WIRTSCHAFTSLEBEN SCHWABEN verlost 1x2 Tageskarten für die Therme Erding!

