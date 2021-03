TBS-Gruppe sichert Nachfolge durch Verkauf an Fire Holding

Die TBS Brandschutzanlagen GmbH aus Altomünster ist nun Teil der Fire Holding GmbH aus Kirchheim bei München. Durch den erfolgreichen Merger des deutschen Traditions- und Qualitätsunternehmens TBS Brandschutzanlagen GmbH, mitsamt der Tochterunternehmen, erreicht die Fire Holding bereits im ersten Jahr nach Einstieg des Finanzinvestors DBAG einen großen Meilenstein im deutschen Brandschutzmarkt. Die Transaktion verhilft dem mittelständischen Familienunternehmen zu einer erfolgreichen Nachfolgelösung unter Rückbeteiligung wesentlicher Schlüsselpersonen. „Rückbeteiligung heißt, Schlüsselpersonen des zu veräußernden Unternehmens übernehmen Anteile an diesem durch Einbringung von Eigenkapital in die Erwerbergesellschaft. Somit partizipiert das Management an der zukünftigen Entwicklung des Unternehmens und signalisiert dem Investor Vertrauen in die eigene Kompetenz”, erklärt Dr. Heiko Frank, M&A-Experte bei Kloepfel Corporate Finance. Vorteil: die TBS bleibt weiterhin mit allen Rechten & Pflichten Miteigentümerin des Unternehmens.

Gemeinsam neue Märkte erschließen

Das Management der TBS und der Fire Holding sind überzeugt, dass der strategische Zusammenschluss wesentliche operative und branchen-, sowie technologieübergreifende Synergien hebt und zur Erschließung zusätzlicher Marktpotentiale beiträgt.

Die 1998 in Altomüster gegründete TBS-Gruppe ist ein Lösungsanbieter von schlüsselfertigen Brandlöschanlagen für Kunden in einer Vielzahl von Endmärkten wie beispielsweise der Möbel-, Papier-, Automobil-, Fertigungs- und Chemieindustrie. Als vollintegrierter Anbieter bietet das Unternehmen alle Leistungen, von der Planung über die Montage bis hin zu Wartung und Service von Brandschutzanlagen. Mit ihrem anforderungsorientierten Leistungsportfolio konnte sich die TBS-Gruppe als führender Anbieter von Sprinkler-, Flut- und Schaumlöschanlagen erfolgreich etablieren. Das Unternehmen blickt auf eine über 20-jährige Geschichte zurück, in welcher die Gruppe auf drei Gesellschaften mit über 300 Mitarbeitern gewachsen ist.

Joachim Zimmer gibt sein Unternehmen „in gute Hände“

Der Geschäftsführer der Fire Holding GmbH, Edward Skube, sieht die TBS-Gruppe als starken Partner für zukünftiges Wachstum in einem vielversprechenden und weiterhin wachsenden Markt. Mit Übernahme der TBS-Gruppe gelingt der Ausbau bestehender Geschäftsfelder in bestehenden und neuen Märkten. Herr Joachim Zimmer, Unternehmensgründer und alleiniger Gesellschafter der TBS, sieht die Zukunft seines Unternehmens mit der Fire Holding in guten Händen. „Der Zusammenschluss mit der Fire Holding ist eine gute Entscheidung. Wir kennen das Unternehmen seit Jahren als fairen Marktbegleiter, der dieselben Standards und Ansprüche an seine Leistungen setzt wie auch wir. Mit der Fire Holding sehen wir uns für die Zukunft gut aufgestellt“, sagt der Altgesellschafter.

Transaktion verlief „zeiteffizient und zweckgebunden“

„Kloepfel Corporate Finance hat uns zielorientiert und fokussiert in dieser Transaktion begleitet, welche sich wesentlich auf die zukünftige Geschäftsentwicklung beider Unternehmensgruppen auswirkt. Mit hoher Koordination und Präzision im Prozess konnte die Transaktion zeiteffizient und zweckgebunden für alle involvierten Parteien durchgeführt werden“, sagt Edward Skube über die Zusammenarbeit.

Kloepfel Corporate Finance hat die Fire Holding GmbH und die Deutsche Beteiligungs AG exklusiv als M&A-Berater begleitet und konnte den Kauf der TBS-Gruppe im Rahmen eines bilateralen M&A-Prozesses strukturieren, verhandeln und erfolgreich mit seinem Mandanten abschließen.