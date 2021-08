In Augsburg: Neues Zentrum von Kühl Entsorgung & Recycling Süd

Innerhalb von nur 12 Monaten entstand in Augsburg Lechhausen eines der modernsten Recyclingzentren der Kreislaufwirtschaft. Die Kühl Entsorgung & Recycling Süd GmbH hat hier auf 45.000 Quadratmeter ihren neuen Standort mit drei Hallen, Werkstatt, Verwaltungsgebäude, großen Freiflächen für LKW und Container sowie mehreren Außenlagern errichtet. Baubeginn war im Januar 2020 und bereits im Dezember erfolgte der Einzug. Doch nicht nur die kurze Bauzeit ist bemerkenswert.

Energieversorgung funktioniert hauptsächlich autark

Der komplette Betrieb ist unter den neuesten ökologischen und energiesparenden Aspekten entwickelt und mit modernster Technik ausgestattet. Ziel war es, eine Energielösung zu entwickeln, die effizient, zukunftssicher und zugleich wirtschaftlich ist. Die Energieversorgung geschieht größtenteils autark. Durch den Einsatz von Solar-Strom und –Wärme kombiniert mit einer Kraft-Wärme-Kopplung werden jährlich über 42 Tonnen CO2 eingespart. Darüber hinaus wird das Stromnetz entlastet, da der Großteil des benötigten Stroms selbst vor Ort erzeugt wird. Dies wird möglich durch die Kombination aus alternativen Energien und einem gasbetriebenen Blockheizkraftwerk.

So wird der Standort mit Strom versorgt

Im Sommer versorgt eine Photovoltaikanlage den Standort mit Strom. Im Winter werden zusätzlich benötigte Wärme- und Stromkapazitäten hocheffizient über das Blockheizkraftwerk versorgt. Die Heiz- und Kühlungsphasen der kombinierten Heiz-/ Klimadecken werden ursächlich durch Solarenergie und Abwärme des Blockheizkraftwerkes betrieben. Eine Kältemaschine wandelt die Wärme in Kälte zur Kühlung der Räume um. Ein weiterer wichtiger Baustein für die klimagerechte Ausrichtung des Betriebes ist die ausgeklügelte Entwässerungstechnik des Oberflächenwassers. Dieses kann durch Revisionsschächte und Versickerungsmulden direkt am Grundstück versickern.

Saubere Umwelt für kommende Generationen

Geschäftsführer und Niederlassungsleiter Rainer Pinno freut sich, dass er mit diesem modernen Standort dem Ziel einer nachhaltigen Kreislaufwirtschaft jeden Tag ein Stück näherkommt. Mehr als 50 Abfallarten werden in der Pöttmeser Straße sortiert, aufbereitet und der Kreislaufwirtschaft wieder zugeführt. Verantwortung für die Zukunft der Kinder und Enkel zu übernehmen und den nächsten Generationen eine saubere Umwelt zu hinterlassen sind für Rainer Pinno eine Herzensangelegenheit und unterstreichen die Firmenphilosophie der Nachhaltigkeit.

Gründung im Jahr 1991

Das Leistungsspektrum der Kühl-Gruppe umfasst die kompetente Beratung rund um das Thema Abfall und Umweltmanagement, die Gestellung von Containern aller gängigen Größen sowie die Entsorgung sämtlicher Abfälle mit dem eigenen modernen Fuhrpark. Neben allen klassischen Abfallarten entsorgt Kühl auch Fotochemie, Krankenhaus- und Laborabfälle in Spezialbehältern, sowie Akten und Datenträger, in verschlossenen Datenschutzbehältern und erstellt alle notwendigen Nachweise. Die Mitarbeiter der Kühl Süd GmbH sind Spezialisten auf ihrem Gebiet, erstellen komplette Abfallkonzepte und erarbeiten mit dem Kunden Lösungen für eine optimale Entsorgung aller Abfallfraktionen. Seit der Gründung 1991 hat die Kühl-Gruppe ihren Hauptsitz in Diedorf und betreibt zahlreiche Niederlassungen in Deutschland und an weiteren internationalen Standorten.