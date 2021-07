Christiani eröffnet neues Kompetenzzentrum in Landsberg

Das Christiani Kompetenzzentrum in Landsberg am Lech. Foto: Christiani

Es gibt eine neue Adresse in Süddeutschland, die sich Ausbilder, Lehrer und Personalverantwortliche merken sollten: das Christiani Kompetenzzentrum in Landsberg am Lech, mitten in der Metropolregion München. Hier unweit des Münchner Flughafens bietet Christiani seinen Besuchern und Kunden alles für die technische Aus- und Weiterbildung.