Norbert Gerth als Sieger des Gründungsradars

Gewinner des Tages

Prof. Dr. Norbert Gerth ist Gründungsbeauftragter der Hochschule Augsburg und wissenschaftlicher Leiter des HSA_funkenwerks. Foto: Hochschule Augsburg

Die Hochschule Augsburg ist die beste deutsche Hochschule, was das Gründungsklima angeht. Zu diesem Fazit kommt der Stifterverband des Gründerradars. Neue Ideen bringen unsere Region voran.

Bayerisch-Schwaben versteht sich selbst als „Innovations-Region“. Eine Analyse des Stifterverbands des Gründerradars bekräftigt diese These jetzt. Denn dieser hat knapp 200 Hochschulen in Deutschland nach deren Gründungsklima ausgewertet. Das Ergebnis: In der Kategorie „mittelgroße Hochschulen“ landet die HSA auf Platz 1. Das Ergebnis aus dem Jahr 2020 – hier erreichte die Hochschule den 18. Platz – konnte damit noch einmal klar übertroffen werden.

Prof. Dr. Norbert Gerth, Gründungsbeauftragter der Hochschule Augsburg und wissenschaftlicher Leiter des HSA_funkenwerks, welche alle Aktivitäten zum Thema Gründung betreut. Er sagt: „Als Gründungsbeauftragter bin ich unglaublich stolz auf die Leistung des Funkenwerk-Teams. Das Engagement und Herzblut aller Beteiligten sind einzigartig – und genau das kommt all unseren Gründunginteressierten und Gründer:innen jeden Tag zugute. Das hervorragende Ergebnis ist für uns Belohnung für die großartige Arbeit der vergangenen Jahre und zugleich Motivation und Ansporn, den eingeschlagenen Weg fortzusetzen – denn unser Gründergeist hat noch vieles vor.“

Norbert Gerth, Sie haben mit dem HSA_funkenwerk eine wichtige Säule unserer regionalen Wirtschaft gebaut. Gewiss bilden der Mittelstand und Big Player das Rückgrat der schwäbischen Wirtschaftskraft. Aber Stillstand macht Verlierer. Deshalb muss unsere Region ein gutes Gründungsklima haben, um neue Innovationen auf den Weg zu bringen. Das sichert unsere Zukunft ab. Ein erfolgreiches Gründungsmanagement an einer Hochschule beflügelt das.

Deshalb ist Norbert Gerth der Gewinner des Tages.