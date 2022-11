Wann gilt ein Unternehmen als insolvent?

Maria Lengemann, vfr Verlag

Wirtschaftsexpertin Maria Lengemann. Foto: vfr Verlag

In den Nachrichten häufen sich seit einiger Zeit die Meldungen in Bezug auf die Firmeninsolvenz verschiedener Unternehmen. Doch was genau bedeutet dies eigentlich? Wirtschaftsexpertin Maria Lengemann kennt die Antwort.