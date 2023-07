xpose360 ist der „bester Arbeitgeber Augsburgs“ und „Most Wanted Employer 2023“

Arbeitgeber der Woche

Jetzt bei xpose360 Karriere machen! Foto: xpose360 GmbH / Matthias Baumgartner

Die Online-Marketing-Agentur xpose360 hat es im Ranking der Bewertungsplattform kununu auf denersten Platz der besten Arbeitgeber in Augsburg und auf den dritten Platz der besten Arbeitgeber in Deutschland der Kategorie Marketing, Werbung, PR & Medien geschafft.

Als die xpose360 vor 14 Jahren als kleines Start-up in Augsburg gegründet wurde, ahnten wir noch nicht, dass wir einmal zu den top Performance-Marketing-Agenturen in Deutschland zählen würden. In einem waren wir uns aber von Anfang an sicher: Wir wollen eine einzigartige Unternehmenskultur für unsere Mitarbeiter:innen schaffen.

Wir sind stolz darauf, von kununu als bester Arbeitgeber in Augsburg ausgezeichnet worden zu sein und zu den begehrtesten Arbeitgebern in Deutschland zu gehören, denn diese Auszeichnungen basieren auf den Bewertungen und Erfahrungen unserer aktuellen und ehemaligen Mitarbeiter:innen.

Grundlage der Rankings sind über fünf Millionen Bewertungen von Arbeitnehmer:innen zu über einer Million Unternehmen auf kununu. Um es unter die Besten zu schaffen, mussten für die Auszeichnungen weitere, individuelle Kriterien erfüllt werden.

xpose360 auf Platz 1 der besten Arbeitgeber in Augsburg

Die Auszeichnung als bester Arbeitgeber in Augsburg unterstreicht, dass sich unsere Unternehmenskultur bewährt: Ausgeprägte und gelebte Werte, hundertprozentige Flexibilität, Vertrauen und ein Miteinander auf Augenhöhe. Unseren Wurzeln treu geblieben, nutzen wir unsere Bodenständigkeit und Leidenschaft bei der täglichen Arbeit mit unseren Kunden.

Augsburg ist nicht nur eine der größten, sondern auch eine der wirtschaftlich stärksten Städte Bayerns. Es hier – der starken Konkurrenz zum Trotz - auf den ersten Platz geschafft zu haben, bedeutet uns daher besonders viel.

Um im Ranking berücksichtigt zu werden, mussten die Unternehmen ihren Hauptsitz in Bayern haben und innerhalb der letzten fünf Jahre mind. 25-mal bewertet worden sein, davon mind. eine Bewertung in den letzten sechs Monaten.

xpose360 in der Kategorie Marketing, Werbung, PR & Medien auf Platz 3 der besten Arbeitgeber in Deutschland

Seit unserer Gründung im Jahr 2009 verfolgen wir das Ziel, der attraktivste Agenturarbeitgeber Deutschlands zu werden. Mit dem dritten Platz als bester Arbeitgeber in Deutschland der Kategorie Marketing, Werbung, PR & Medien sehen wir unseren Kurs bestätigt und sind motiviert, unser Engagement für unsere Mitarbeiter:innen weiter auszubauen.

Das Arbeitgebersiegel „Most Wanted Employer“ wurde in Zusammenarbeit mit der Verlagsgruppe ZEIT vergeben. Um zu den top Arbeitgebern in Deutschland zu zählen waren neben der Ranking-Grundlage bestimmte Kriterien erforderlich. Darunter eine Weiterempfehlungsrate der Mitarbeiter:innen von mindestens 66 Prozent sowie ein kununu- und Mitarbeiter:innen-Score von mindestens 3,5 von 5 Sternen. Darüber hinaus mussten mindestens 70 Mitarbeiter:innen Bewertungen abgegeben werden, von denen sieben Bewertungen aus den letzten zwölf Monaten stammen mussten.

Mit einem Score von 4,7 und einer Weiterempfehlungsrate von 96 Prozent in den letzten zwei Jahren haben wir diese Anforderungen bei weitem übertroffen.

Alle Kriterien für die Top 1.000 Unternehmen können im kununu-Blog oder auf Zeit Online nachgelesen werden.

Komm auch Du zum besten Arbeitgeber Augsburgs!

Was uns unterscheidet ist unserer außergewöhnlichen Unternehmenskultur: Wir schaffen ein Arbeitsumfeld, das von Vertrauen, Gleichberechtigung und gelebten Werten geprägt ist. Bei uns erwarten Dich Flexibilität, Familienfreundlichkeit und eine Begeisterung, die Dich mitreißt.

Bist Du ein echter Teamplayer und möchtest Dich von unserer Begeisterung für das Online-Marketing anstecken lassen? Dann schau gerne bei unseren offenen Stellen vorbei oder melde Dich bei Maleen unter der 0821 455289-384 oder m.nadler(at)xpose360.de!

Schließe Dich dem besten Arbeitgeber in Augsburg an und werde Teil unseres Teams!