Wie SAMOA als digitaler Komplettlöser mehr Erfolg im Vertrieb & Außendienst ermöglicht

Business Sales App

Unterwegs, offline und schnell zur Hand: SAMOA unterstützt Vertriebsmitarbeiter jederzeit. Foto: Kommdirekt

Wertvolle Zeit sparen und gleichzeitig die eigenen Umsätze steigern? Wie Unternehmen mit der Business Sales App SAMOA von Kommdirekt ihren Vertrieb unterstützen.

Ohne Schweiß kein Preis – das wissen auch Vertriebs- und Außendienstmitarbeiter, die heutzutage vor zahlreichen Herausforderungen stehen. Ein härterer Wettbewerb, Kunden und Interessenten, die durch Google & Co. besser informiert sind als je zuvor, treiben so manchem Vertriebler den Schweiß auf die Stirn. Dafür schafft die Business Sales App SAMOA als digitaler Komplettlöser für Vertrieb & Außendienst Abhilfe.

Digitaler, effizienter und unabhängiger mit SAMOA

Kundendaten, Umsätze, Artikel und Preisinformationen, sowie digitale Prospekte und Präsentationen lassen sich zentralisiert mit SAMOA sammeln. All diese Inhalte sind zudem jederzeit und überall verfügbar, da die Daten sowohl im Offline-Modus nutzbar als auch über Mobilgeräte stets griffbereit sind. Für den Außendienst stellt dies eine effektive Digitalisierung und Optimierung des Vertriebsprozesses dar, weil der Nutzer im Pre-Sales, Sales sowie After Sales eine umfassende Unterstützung zur Hand hat. Mit der Business Sales App können so Angebote und Bestellungen direkt ausgeführt, Reklamationen unmittelbar erfasst und sogar Leadmanagement-Prozesse in Gang gebracht werden. Kunden profitieren davon gleichermaßen, da die zeitsparende Auf- und Vorbereitung der Vertriebsdaten zu einer schnelleren, aber dennoch übersichtlichen Abwicklung führt. Auf diesem Weg bringt Kommdirekt alle Unternehmen einen entscheidenden Schritt vorwärts.

Mit SAMOA können Informationen zum Gesprächspartner, zu dessen Unternehmen und möglichem Bedarf schon im Vorfeld datensicher vorbereitet werden. Foto: Kommdirekt

Business für alle und gleichzeitig individuell

Ziel von Kommdirekt ist es, gemeinsam qualitativ hochwertige, digitale Kommunikation zu schaffen, die beim Kunden wirkt und im Gedächtnis bleibt. Dabei hat sich ihre strukturierte Vorgehensweise bewährt. Die Konzeption der Business App SAMOA startet mit einem Workshop und wird interaktiv sowie gemeinsam mit dem Nutzer individuell entwickelt. Dafür wird zunächst eine umfassende Analyse der Vertriebsprozesse und Nutzerverhalten der Vertriebsmitarbeiter erstellt. Ein Prototyp berücksichtigt die daraus erzielten Resultate und bildet anschließend die Grundlage für den weiteren Entwicklungsprozess.

Für den Anwender stehen dadurch zeitsparende Funktionen zur Verfügung:

Erstellen von Angeboten, Aufträgen und Merklisten inklusive intuitiver Such- und Filterfunktion.

Ein Offline-Modus mit Zugriff auf alle Informationen und Vertriebsunterlagen, von der Kaufhistorie, über Top-Produkte bis hin zu Reklamationen und Gutschriften.

Aktualisierung der Kundenhistorie, Besuchsberichte und Kundenzufriedenheitsumfrage für eine schnelle und perfekte Präsentation

Ein Schnellstart-Menü mit Vergleichsfunktion

Der Vertrieb der Zukunft

Das ausführliche Testing wird mit verschiedenen Personengruppen durchgeführt. Nach der Freigabe hört die Arbeit von Kommdirekt aber nicht auf. Das Unternehmen steht für hohe Qualitätsstandarts, ständige Weiterentwicklung und zuverlässigen Support. Nach zahlreichen SAMOA-Projekten mit inzwischen über 3000 Anwendern gelingt ein unkomplizierter Einstieg. Für einen ersten Einsatz ist mit drei bis sechs Monaten nach Start der Zusammenarbeit zu rechnen. Dann sind alle Daten jederzeit im offline Modus verfügbar, Arbeitsprozesse zentralisiert, Zeit eingespart und Vertriebsmitarbeiter optimal in allen Sales-Phasen unterstützt.

Für Neugierige gibt es eine kostenfreie Möglichkeit sich selbst ein Bild zu verschaffen. Kommdirekt stellt die Business Sales App SAMOA live in einer 30-minütigen Online-Demo vor. Dafür ist lediglich eine unverbindliche Terminvereinbarung nötig.

Mehr zur Business Sales App SAMOA und ihren Vorteilen finden Sie hier.