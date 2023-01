So werden Cyberangriffe abgewehrt und ein IT-Notfall verhindert

Datensicherheit

Adnan Bastürk, Geschäftsführer und IT-Sicherheitsspezialist der keepbit IT-SOLUTIONS GmbH, kennt die Gefahren einer mangelhaften IT-Sicherheit. Foto: keepbit IT-SOLUTIONS GmbH

Sind die Daten eines Unternehmens verloren beziehungsweise gestohlen, ist der Geschäftsbetrieb nachhaltig gestört oder gar nicht mehr möglich. Es drohen somit ernste Konsequenzen bis hin zur Insolvenz. Die Angst vor Verschlüsselung der Rechner sowie dem Verkauf der Daten im Darknet ist deshalb groß. So treiben Fragen nach Wiederherstellung und Schutz den Mittelstand zunehmend um. Denn mit der Digitalisierung steigen auch die Risiken für die IT- Sicherheit. Herkömmliche Systeme wie Firewalls und Antivirus-Programme sind gegen neue ZeroDay-Sicherheitslücken oft machtlos. Dazu sind die Anforderungen an analytische Prozesse und Lösungskonzepte zu komplex. Dennoch gibt es drei wesentliche und relativ einfache Schritte, die bereits schützen.

Risiken der IT-Sicherheitslücken werden noch immer unterschätzt

Adnan Bastürk, Geschäftsführer und IT-Sicherheitsspezialist der keepbit IT-SOLUTIONS GmbH, will das Bewusstsein für Cybersicherheit schärfen: „Glücklich sind die, die bereits vor einem folgenreichen Angriff Rat bei uns suchen. Eine unserer Case Studies beschreibt eine Klinik, in deren System bei unserer Prüfung eine bedrohliche Sicherheitslücke aufgedeckt und geschlossen wurde. Ein Angriff auf diese kritische Infrastruktur hätte fatale Folgen für die Gesundheitsversorgung der Region. Solche Fälle hat es schon gegeben. Ist der Schaden eingetreten, sind die meisten mit der ­Situation überfordert. Oft scheitert es schon an der Wiederherstellung von Daten. Insgesamt wird die Gefahr heute leider immer noch unterschätzt. Das liegt neben geringem Interesse, fehlenden Ressourcen und den Kosten unter anderem auch daran, dass ausschließlich den eigenen IT-Experten vertraut wird, die in der Regel aber keine IT-Sicherheits-Experten sind. Hier sind Expertisen erforderlich, die nur durch einen hohen Grad an Spezialisierung und stetiger Weiterbildung dargestellt werden können.“

Analyse und Schutz per KI-Einsatz in nur 30 Minuten

Mit seinem Unternehmen macht Adnan Bastürk es dem Mittelstand möglichst einfach seine Daten zu schützen: „Unter dem Motto: „keep IT simple and secure” wollen wir die Komplexität für die Kunden reduzieren. Daher begleiten wir unsere Kunden bei drei Sofort-Maßnahmen, die zwingend erforderlich sind: wir nutzen ein KI-Tool, den keepbit Cyber-Security-Check, mit dem wir die IT-Infrastruktur des Unternehmens – und bei ­Bedarf auch ausgedehnt auf Home Office- und mobile Arbeitsplätze – auf Schwachstellen und bereits erfolgte ­Cyberangriffe analysieren. Dieser Cyber-SecurityCheck ist in 30 Minuten eingerichtet und bietet auch einen sofortigen Schutz. Daraus werden weitere Empfehlungen und Maßnahmen abgeleitet. Für IHK-Mitglieder bieten wir diesen Check kostenlos an. Als weiteren wichtigen Schritt prüfen beziehungsweise erstellen wir einen IT-Notfall- und Wiederherstellungsplan. Aus unserer Sicht ein Muss für jedes Unternehmen. Manche haben noch nie ein Backup auf Funktionalität geprüft oder wiederhergestellt – auch stehen wir den Verantwortlichen mit konzeptionellem Rat und praktischen Übungen zur Seite.“

Richtlinientreue Cyberabwehr auf drei Handlungsebenen

Auf die Einrichtung folgt die Umsetzung von dynamischen IT-Dokumentationen der Infrastruktur und Sicherheitsprozessen aus den drei Hauptkompetenzfeldern Informationssicherheit, Cybersicherheit und IT-Service-Management. Das Konzept der keepbit IT-SOLUTIONS GmbH orientiert sich an der Norm ISO/IEC 27001 sowie dem IT-Grundschutz des Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) und kann sukzessive implementiert oder erweitert werden.