Schlüsselfertigbau: Alles aus einer Hand von Krätz-Bau

2022 hat Krätz-Bau den Neubau von Motorrad Hösl in Donauwörth realisiert. Foto: Krätz-Bau

Krätz-Bau GmbH & Co. KG

Schlüsselfertiges Bauen – was heißt das eigentlich? Im Kern geht es darum, dass das Bauunternehmen praktisch die gesamte Koordination für seine Kunden übernimmt. Quasi von Planung über Ausführung bis hin zur Fertigstellung alles aus einer Hand – das spart nicht nur Zeit, sondern auch Geld. Ein solches Unternehmen aus unserer Region ist Krätz-Bau. Das Team verfügt aufgrund seiner über 100-jährigen Firmengeschichte über erstklassige Kontakte, ausgeprägte Erfahrung und hochqualifizierte 80 Mitarbeiter, um sämtliche Bauprojekte aus Gewerbe-, Industrie- und Wohnungsbau zu übernehmen. In den vergangenen Jahren hat das Unternehmen eine Vielzahl von Bauvorhaben im Gebiet um Dillingen bis nach Heidenheim über Donauwörth, bis Augsburg und Ulm realisiert. Dabei handelt es sich um Gewerbebauten, Firmengebäude, Produktionshallen, Industriebauten und mehrgeschossige Wohnanlagen.

Krätz-Bau übernimmt die gesamte Koordination: Während des gesamten Prozesses ab der Planung ist Krätz-Bau Ihr alleiniger Ansprechpartner. Das Team koordiniert die einzelnen Gewerke und Lieferanten damit Hand in Hand ein reibungsloser Ablauf stattfindet. Sie brauchen sich somit um nichts zu kümmern und können Ihren Aufgaben und Kernkompetenzen nachkommen.

Krätz-Bau unterstützt Sie bei der Planung Ihrer Immobilie: Sie stehen bei den Planungen Ihrer Immobilie noch ganz am Anfang? Sie haben jedoch schon Vorstellungen und Anforderungen beispielsweise an die Funktionalität, Nachhaltigkeit oder der Materialwahl? Krätz-Bau begleitet Sie gerne mit seinem hausinternen Architekten oder in Zusammenarbeit mit seinen Partnern aus Architektur- und Ingenieurbüros bei der Planung. Krätz-Bau bietet seinen Kunden eine 3D-Planung des Projekts für eine hervorragende Visualisierung und schnelle Entscheidungsfindung.

Krätz-Bau bietet Ihnen Immobilien zum Festpreis: Auf Basis der Planung stellt Krätz-Bau mit Ihnen gemeinsam eine Kostenschätzung auf und stimmt Einsparungspotenziale und Verbesserungsvorschläge mit Ihnen ab. Sobald die Planung steht, erhalten Sie ein Angebot für den schlüsselfertigen Bau Ihrer Immobilie zum Festpreis.

Krätz-Bau sichert Ihnen einen Fertigstellungstermin zu: Die Bauleiter übernehmen die Koordination des gesamten Bauablaufs. In Kombination mit dem eingespielten Team aus internem Personal und langjährigen Partnerunternehmen verschiedener Gewerke, ist es Krätz-Bau möglich, eine detaillierte Zeitplanung der Bauphasen vorzunehmen. So kann Ihnen auch ein fixer Fertigstellungstermin zugesichert werden.