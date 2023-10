Probieren Sie jetzt den Lebkuchen des Jahres 2023

Produkt der Woche

Foto: Lebkuchen-Schmid

Wahre Lebkuchen-Schmidt-Fans warten jedes Jahr gespannt auf den Lebkuchen des Jahres, eine neue Kreation, die sich unsere Lebküchner Jahr für Jahr einfallen lassen. 2023 ist es die Südliche Elise, die Königin unter den Lebkuchen mit einem Hauch vom letzten Italien-Urlaub.

Für den Teig verwendet Lebkuchen-Schmidt wie gewohnt nur beste Zutaten und besonders viele Nüsse. Diese feinsten Elisen-Lebkuchen kommen sogar ganz ohne Mehl aus. Sizilianische Orangen, frische Mandeln, Zimt, Kardamom und die eine oder andere geheime Zutat tragen zum besonderen Geschmack der Südlichen Elise bei. Gebacken wird natürlich auf frischer Oblate, und als Krönung kommt ein exquisiter Schoko-Überzug über diese außergewöhnlichen Lebkuchen.

Bestellen Sie die Südliche Elise für sich selbst oder für Ihre Gäste. Diese Lebkuchen-Köstlichkeit aus dem Hause Lebkuchen-Schmidt passt perfekt zum Kaffee oder Tee, oder auch einmal zwischendrin als süßer Snack mit der Energie aus vielen Nüssen.

Damit Sie die feinen Lebkuchen an Ihre Lieben verschenken können, hat Lebkuchen-Schmidt vier Blutorangen-Lebkuchen in eine hübsch gestaltete Metalldose verpackt, die nicht nur zu Weihnachten eine gute Figur macht. Wenn die Lebkuchen aufgegessen sind, kann die Dose weiterverwendet werden und erinnert immer an die Köstlichkeiten von Lebkuchen-Schmidt.

Im Sortiment finden Sie ganz viele Ideen (nicht nur) für Weihnachten: Große und kleine Pakete und Truhen voll mit unseren süßen Spezialitäten. Auf Wunsch werden diese auch direkt an verschiedene Empfänger verschickt.

